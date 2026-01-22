Sertavul Geçidi'nde Ulaşım Kontrollü: Mut'ta Kar, Tipi ve Sis

Sertavul Geçidi'nde ulaşım kontrollü sağlanıyor

Mersin'in Mut ilçesi — İç Anadolu ile Akdeniz bağlantısı

Mersin’in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidinde olumsuz hava koşulları ulaşımı etkiliyor. Bölgedeki kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle sürücüler dikkatli olmaya çağrıldı.

Yetkililer, görüş mesafesinin bazı kesimlerde düştüğünü ve güvenliğin sağlanması amacıyla trafik ekiplerince denetimlerin sürdüğünü bildirdi. Kara yolu ekipleri, olumsuz hava şartlarına karşı tedbirleri artırdı.

Mut’tan Karaman istikametine seyreden araçlar, Yapıntı Mahallesi'ndeki tesis önünde durdurularak gerekli kontrollerden geçiriliyor. Alınan tedbirler kapsamında tır ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmemektedir.

Bölgede görevli ekiplerin yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü, trafik akışının güvenli hale gelmesiyle birlikte kontrollü geçişlerin devam edeceği aktarıldı.

Yetkililer, sürücüleri hava ve yol şartlarını dikkate alarak yola çıkmaları, kar lastiği ve zincir bulundurmaları konusunda uyardı.

