Mustafa Bozbey: Bursa'ya Planlı Kent ve Kentsel Dönüşüm Vurgusu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı’nda sona gelindiğini belirterek kente ilişkin önceliklerini ve alınan kararları açıkladı. Bozbey, planlı şehirleşme, kapsamlı kentsel dönüşüm, su yönetimi ve sosyal konut projelerinin altını çizdi.

Toplantı ve katılımcılar

Başkan Bozbey, geçtiğimiz haftalarda Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi’nde yarım kalan ‘Başkan Bozbey Burada’ projesi kapsamında Yıldırım ilçesindeki muhtarlarla buluştu. Vakıf Bera Kent Parkı’ndaki toplantıya, Bozbey’in yanı sıra Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer, Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

1/100.000’lik plan ve kentsel vizyon

Başkan Bozbey, kentin yeniden yeşile dönüştürülmesi hedefiyle yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, "Bursa’nın kentsel ihtiyaçlarının giderildiği, alt planlarıyla, kentsel dönüşüm planlarıyla örnek bir kent olabilmesi için çalışıyoruz" dedi. Bozbey, 2050 vizyonlu 1/100.000’lik çalışmaların sona doğru geldiğini söyledi.

65 metrelik yol planlaması

Bozbey, "Kuzeyden geçen 65 metrelik yol planlamasını yapıyoruz" ifadesini kullandı ve planlamaya ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı: "Ancak Yıldırım Belediyesi’nin daha önce yapmış olduğu kentsel dönüşüm alanına gelindiğinde 30 metreye düşüyor. Biz de 30 metrenin tekrar 65 metreye çıkarılmasını talep ettik. İzmir ve Ankara yoluna alternatif bir yol planlaması gerçekleştirmek istedik. Ancak maalesef olmadı. Şimdi arkadaşlarımız farklı bir planlama yapıyor. 65 metrelik bulvarı, Yakın Çevre Yolu’na veya Ankara Yolu’na entegre etmenin planlamasını yapıyoruz. Kentin planlanması bütüncül bir anlayışla olabilir".

Bütüncül kentsel dönüşüm vurgusu

Bozbey, geçmiş uygulamaların binaları yenilemekle sınırlı kaldığını belirterek gerçek dönüşümün sosyal ve mekânsal ihtiyaçları kapsaması gerektiğini vurguladı. "Özellikle mahalle kültürünü koruyarak sosyal, kültürel, eğitim, spor ve sağlık konularını da kapsayan bütüncül bir dönüşümü sağlamalıyız. Ekiplerimiz bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Binaları yeniliyoruz ama dönüşüm yapmıyoruz. Bizler, kentsel ihtiyaçların giderildiği dönüşümü üst ölçekte planlayıp parça parça uygulama tarafındayız. Bursa’yı yeniden yeşil Bursa’ya dönüştürelim" sözleriyle yaklaşımını özetledi.

Su yönetimi, tasarruf ve BUSKİ düzenlemeleri

Bozbey, küresel uyarılara atıfla su yönetiminin önemine dikkat çekti: "Çınarcık Barajı 380 milyon metreküp su kapasitesine sahip" bilgisini paylaşarak geçmişte yağışlardaki azalmaya vurgu yaptı. Ayrıca yaptığı açıklamada DSİ’nin uyarılarına değinerek, "Çınarcık suyunu Dobruca’ya aktarmak için bypass hattını devreye aldık" dedi.

Yağışların azalması ve zorunlu kesintiler üzerine alınan tedbirleri anlatan Bozbey, "Günlük 520 bin metreküp olan su tüketimi, günlük 430 bin metreküpe kadar düştü" bilgisini verdi. Göreve geldikten sonra yapılan fiyat ve indirim düzenlemeleriyle ilgili olarak da, "Asıl amacımız tasarrufa yöneltmek" ifadesini kullandı.

Bozbey, su fiyatlandırmasıyla ilgili alınan kararları savunarak, BUSKİ’nin sürdürülebilirliğine vurgu yaptı: "Yüzde 25 indirim uygulandığını, bunun BUSKİ üzerindeki etkilerini gördüklerini ve yapılan düzenlemenin kurumun yatırım yapmasına imkan sağladığını" belirtti. Ayrıca Meclis içinde katı atık bedeli tartışmalarına değinerek, "Suyun maliyeti 100 liraya yakın" değerlendirmesini paylaştı.

Sosyal konut ve ihtiyaç sahiplerine destek

Toplantıda muhtarların taleplerini dinleyen Bozbey, Arabayatağı projesini sosyal konuta dönüştüreceklerini açıkladı. "Elde edeceğimiz dairelerin bir kısmını öncelikli olarak ihtiyaç sahiplerine uzun vadeli satacağız. Diğer kısmını da ihtiyaç sahibi olup ev arayanlara 5’er yıllık kiraya vereceğiz" dedi ve hazırlıkların son aşamaya geldiğini belirtti.

Bozbey, toplantı boyunca muhtarların önerilerini tek tek dinleyip yanıtladı; kentin planlanmasının bütüncül yapılması, su yönetimi, altyapı yatırımları ve sosyal projelerin önceliklendirilmesi gerektiğini vurguladı.

