Adıyaman'da 6 Şubat Depremi: Öğretmen Nazan Taştan Yapıcı Seramik Ustası Oldu

Adıyaman'da 6 Şubat depreminin ardından öğretmenlikten sanata: Nazan Taştan Yapıcı

Nazan Taştan Yapıcı, 6 Şubat depremlerinde evi yıkılan, çok sayıda akrabasını kaybeden ve 3 çocuk annesi bir isim olarak yaşamını yeniden kurdu. Asrın felaketinden önce özel okulda ve kurs merkezinde öğretmenlik yapan Yapıcı, depremin ardından ailesiyle Mersin'e yerleşti ve bir yıl burada yaşadıktan sonra memleketi Adıyaman'a döndü.

Sanatla gelen rehabilitasyon ve meslek değişimi

Yapıcı, dönüşün ardından öğretmenlik ile seramik ve çini sanatı arasında gidip geldi. Başlangıçta depremin acılarını unutmak ve terapi amaçlı başladığı bu çalışmalar, kısa sürede hayatının merkezine yerleşti. Kendi ifadesiyle sanat, yaşadığı travmayı hafifletip ruhunu rehabilite etti ve bu deneyimi başkalarıyla paylaşma fikrini doğurdu.

Yapıcı, sözlerini şöyle aktardı: "Deprem sürecinde öğretmenlik mesleğini icra ediyordum. Depremden sonra hepimizin bir çıkış yolu araması gibi Mersin’e gittik. Bir yıl oraya yerleştik. Çocuklarım vardı. Sonra bir yıldan sonra memlekete dönmek zorunda kaldık. Sonra dönünce seramik sanatıyla, çini sanatıyla, öğretmenlik mesleği arasında gidip geldim. Hatta bir sürede devam ettim öğretmenliğe. Ancak sonrasında sanatın daha ağır bastığını gördüm. Çünkü belki depremden sonra yaşadığım tramvaydı, o acılarla o üzüntülerle inanılmaz derece ruhumu rehabilite ediyordu. Bana çok iyi geliyordu çini ve seramikle uğraşmak. Ve neden olmasın ki dedim? Başkaları da neden faydalanmasın? Başkaları da neden iyi gelmesin? Bana iyi geldiyse başkalarına da iyi gelebilir diye düşündüm. Bunu bir mesleğe dönüştürmeye karar verdim. Hali hazırda zaten gerekli eğitimleri almıştım. Ondan sonra işyeri açma kararı aldım. Çevremdeki insanların desteğiyle beraber. Sonra işyerini açtıktan sonra böyle güzel bir konseptimiz oldu. İnsanlar gelip burada isterlerse çini ve seramik yapabiliyorlar. Yardım isterlerse yardımcıda olabiliyorum veya ürün satın alıp götürebiliyorlar. Bende hem gelenlere yardımcı oluyorum, hem ürün yapıp satışını yapıyorum".

Atölye, üretim ve eğitim

Öğretmenliği bırakarak sanatını mesleğe dönüştüren Yapıcı, atölye açtı; kendi elleriyle ürettiği eserleri vitrin ve raflarda satışa sunuyor. Aynı zamanda başka kadınlara bu sanatı öğreterek sosyal bir üretim alanı da oluşturdu. Haberde belirtildiği şekilde, Yapıcı ayrıca çocuk ve eğitim üzerine bir kitap da kaleme aldı; hayatı depremin ardından köklü biçimde değişti.

Katılımcı deneyimi

Ziyaretçiler de atölyede edindikleri deneyimi olumlu buluyor. Zozan Tümüç adlı vatandaş şu değerlendirmeyi yaptı: "Sanatıyla da buluşturduğu eserleri görmek, böyle tanımak, iç detayını öğrenmek böyle bana çok şey kattı açıkçası. Buraya geldikten sonra bir çalışma yaptım. Bir bardak boyama yaptım. Bir de kendimce bir sevgi tabağı hazırladım. Kendi el emeğimle. Kendisi bu süreçte bana yardımcı oldu. Açıkçası çok keyif aldım. Tekrar da gelip yapmayı istiyorum. Fırsat buldukça ilk geldiğim yer açıkçası burası".

Özetle, Nazan Taştan Yapıcı’nın hikayesi; deprem sonrası travmayı sanatsal üretime dönüştürme, mesleki kimliği yeniden şekillendirme ve başkalarına umut verecek bir atölye kurma örneği olarak öne çıkıyor.

