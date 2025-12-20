DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.773.250,83 -0,16%

Adıyaman'da 6 Şubat Depremi: Öğretmen Nazan Taştan Yapıcı Seramik Ustası Oldu

6 Şubat depremlerinde evi yıkılan ve çok sayıda akrabasını kaybeden Nazan Taştan Yapıcı, öğretmenliği bırakarak seramik ve çini ustası oldu; atölye açtı, kadınlara öğretiyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 13:09
Adıyaman'da 6 Şubat Depremi: Öğretmen Nazan Taştan Yapıcı Seramik Ustası Oldu

Adıyaman'da 6 Şubat depreminin ardından öğretmenlikten sanata: Nazan Taştan Yapıcı

Nazan Taştan Yapıcı, 6 Şubat depremlerinde evi yıkılan, çok sayıda akrabasını kaybeden ve 3 çocuk annesi bir isim olarak yaşamını yeniden kurdu. Asrın felaketinden önce özel okulda ve kurs merkezinde öğretmenlik yapan Yapıcı, depremin ardından ailesiyle Mersin'e yerleşti ve bir yıl burada yaşadıktan sonra memleketi Adıyaman'a döndü.

Sanatla gelen rehabilitasyon ve meslek değişimi

Yapıcı, dönüşün ardından öğretmenlik ile seramik ve çini sanatı arasında gidip geldi. Başlangıçta depremin acılarını unutmak ve terapi amaçlı başladığı bu çalışmalar, kısa sürede hayatının merkezine yerleşti. Kendi ifadesiyle sanat, yaşadığı travmayı hafifletip ruhunu rehabilite etti ve bu deneyimi başkalarıyla paylaşma fikrini doğurdu.

Yapıcı, sözlerini şöyle aktardı: "Deprem sürecinde öğretmenlik mesleğini icra ediyordum. Depremden sonra hepimizin bir çıkış yolu araması gibi Mersin’e gittik. Bir yıl oraya yerleştik. Çocuklarım vardı. Sonra bir yıldan sonra memlekete dönmek zorunda kaldık. Sonra dönünce seramik sanatıyla, çini sanatıyla, öğretmenlik mesleği arasında gidip geldim. Hatta bir sürede devam ettim öğretmenliğe. Ancak sonrasında sanatın daha ağır bastığını gördüm. Çünkü belki depremden sonra yaşadığım tramvaydı, o acılarla o üzüntülerle inanılmaz derece ruhumu rehabilite ediyordu. Bana çok iyi geliyordu çini ve seramikle uğraşmak. Ve neden olmasın ki dedim? Başkaları da neden faydalanmasın? Başkaları da neden iyi gelmesin? Bana iyi geldiyse başkalarına da iyi gelebilir diye düşündüm. Bunu bir mesleğe dönüştürmeye karar verdim. Hali hazırda zaten gerekli eğitimleri almıştım. Ondan sonra işyeri açma kararı aldım. Çevremdeki insanların desteğiyle beraber. Sonra işyerini açtıktan sonra böyle güzel bir konseptimiz oldu. İnsanlar gelip burada isterlerse çini ve seramik yapabiliyorlar. Yardım isterlerse yardımcıda olabiliyorum veya ürün satın alıp götürebiliyorlar. Bende hem gelenlere yardımcı oluyorum, hem ürün yapıp satışını yapıyorum".

Atölye, üretim ve eğitim

Öğretmenliği bırakarak sanatını mesleğe dönüştüren Yapıcı, atölye açtı; kendi elleriyle ürettiği eserleri vitrin ve raflarda satışa sunuyor. Aynı zamanda başka kadınlara bu sanatı öğreterek sosyal bir üretim alanı da oluşturdu. Haberde belirtildiği şekilde, Yapıcı ayrıca çocuk ve eğitim üzerine bir kitap da kaleme aldı; hayatı depremin ardından köklü biçimde değişti.

Katılımcı deneyimi

Ziyaretçiler de atölyede edindikleri deneyimi olumlu buluyor. Zozan Tümüç adlı vatandaş şu değerlendirmeyi yaptı: "Sanatıyla da buluşturduğu eserleri görmek, böyle tanımak, iç detayını öğrenmek böyle bana çok şey kattı açıkçası. Buraya geldikten sonra bir çalışma yaptım. Bir bardak boyama yaptım. Bir de kendimce bir sevgi tabağı hazırladım. Kendi el emeğimle. Kendisi bu süreçte bana yardımcı oldu. Açıkçası çok keyif aldım. Tekrar da gelip yapmayı istiyorum. Fırsat buldukça ilk geldiğim yer açıkçası burası".

Özetle, Nazan Taştan Yapıcı’nın hikayesi; deprem sonrası travmayı sanatsal üretime dönüştürme, mesleki kimliği yeniden şekillendirme ve başkalarına umut verecek bir atölye kurma örneği olarak öne çıkıyor.

NAZAN TAŞTAN YAPICI, ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ BIRAKARAK SERAMİK USTASI OLDU.

NAZAN TAŞTAN YAPICI, ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ BIRAKARAK SERAMİK USTASI OLDU.

NAZAN TAŞTAN YAPICI, ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ BIRAKARAK SERAMİK USTASI OLDU.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te Botan Vadisi Milli Parkı'nda Kano ve SUP'a Yoğun İlgi
2
Emekli Polis Şaban Meşeoğlu Ahşap Hat Sanatıyla Evini Müzeye Çevirdi
3
Adıyaman'da Üreticiye Güç: 190 Modern Tarım Ekipmanı Dağıtıldı
4
Muğla'da 13 İlçede Çevre Temizliği Seferberliği: Yatağan'da 2. Etap Başladı
5
Elazığ'da Halk Sağlığı Toplantısı: TSM ve Kovancılar Değerlendirildi
6
Hisarcık’ta Sabah Namazı Buluşması Merkez Çarşı Camii’nde
7
Söğüt’te halı saha ücreti bin 400 TL olarak güncellendi

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025