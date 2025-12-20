Müzikli terapiyle yumurta verimi arttı: Kars'ın Bulanık'ında üretici deneyi

Ercan Yıldırım kümeste müzikle üretimi büyüttü

Kars’ın Bulanık köyünde tavuk üreticiliği yapan Ercan Yıldırım, kümesinde denediği müzik yönteminin hayvanlar üzerinde olumlu etkiler sağladığını belirtti. Evinin bahçesindeki küçük kümeste başlattığı uygulama sayesinde tavukların daha sakinleştiğini ve yumurta veriminin arttığını söyledi.

Yıldırım, "Yaklaşık bir süre önce 10 tavukla üretime başlayan" ve başlangıçta sadece ailesinin yumurta ihtiyacını karşılamayı hedeflediğini ifade etti. Zamanla üretimin artmasıyla tavuk sayısını 150’ye çıkardığını ve bu gelişmenin ardından yumurta satışına başladığını kaydetti.

Tavsiye üzerine kümese basit bir müzik sistemi kurduğunu anlatan Yıldırım, tavukların strese karşı hassas olduğunu fark ettiğini söyledi. Yıldırım, "Dışarıdan gelen ani ve yüksek sesler tavukları huzursuz edebiliyor. Kümeste sürekli bir ses olması, bu dış etkenleri bastırıyor" dedi ve müziğin hayvanlar üzerinde sakinleştirici bir etki oluşturduğunu vurguladı.

Arka planda yüksek olmayan bir ses seviyesinde müzik çaldıklarını belirten Yıldırım, "Tavuklar daha sakin oluyor. Bu durum doğrudan yumurta verimine de olumlu yansıyor" ifadelerini kullandı. Geçen yıl şehir yaşamını bırakarak köyüne döndüğünü anlatan Yıldırım, küçük bir girişim olarak başladığı tavuk üretimini zamanla geliştirdiğini ve benzer ölçekte üretim yapanlara bu yöntemi denemelerini tavsiye ettiğini sözlerine ekledi.

