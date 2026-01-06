Adıyaman'da Buzlu Yol Kabusu: Mimar Sinan Mah. 1104 Sokak'ta Zor Anlar

Adıyaman'da buzlu yol vatandaşlara zor anlar yaşattı

Mimar Sinan Mahallesi 1104 Sokak'ta kar sonrası don, sokakları tehlikeli hale getirdi

Adıyaman'da buzlanan sokakta vatandaşlar, düşüp düşüp kalkarak ilerlemeye çalıştı. Birkaç gün önce etkili olan kar yağışının ardından başlayan don hava koşulları, Mimar Sinan Mahallesi 1104 Sokak içindeki karların yüzeyinin donmasına yol açtı.

Sokağın adeta buz pistine dönüşmesi sonucu yolu kullanan araç sürücüleri zor anlar yaşarken, yayalar sık sık kayarak yere düştü ve güçlükle ilerledi. Olay, mahallede günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde vatandaşların ayakta durmakta güçlük çektiği anlar yer aldı. Görüntüler, sokaktaki kayganlığın ve yaşanan sıkıntıların boyutunu gözler önüne serdi.

Mahalle sakinleri, buz pistine dönen yolu ilgili yetkililere defalarca bildirmelerine rağmen herhangi bir sonuç alamadıklarını dile getirdi. Vatandaşlar yetkililerden hızlı müdahale ve önlem talep ediyor.

