Beyşehir Gölü kıyıları dondu — balıkçılar mesaiye ara verdi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından gelen şiddetli soğuklar Beyşehir Gölü kıyılarını buzla kapladı. İki gündür etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi.

Soğuklar ve buzlanmanın boyutu

İlçede iki gündür gece sıcaklıklarının eksi 11 ve 13 dereceleri görmesi sonrasında, Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölünün kıyı kesimleri dondu. Kıyılarda oluşan kalın buz tabakası, bölgedeki günlük yaşamı ve ekonomik faaliyetleri etkiledi.

Balıkçılar ve tekneler

Kıyıların buzla kaplanması sonucu balıkçılar mesaisine ara verdi. Hem şiddetli soğuklar hem de teknelerin buz kütleleri arasına sıkışması nedeniyle avcılara açılamadığı bildirildi. Birçok balıkçı faaliyetlerini durdururken, bazıları teknelerinin zarar görmemesi için kıyıda bakım ve temizlik çalışması yaptı, buzları kırmaya çalıştı.

Su kuşları ve vatandaşların müdahalesi

Şiddetli soğuklardan etkilenen su kuşları da besin bulmakta zorlandı. Buz yüzeyinde yiyecek arayan ve açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalan kuşları göl kenarına gelen vatandaşlar kıyılara attıkları ekmek parçalarıyla besledi. Bazı su kuşlarının açıklardaki buz kesimlerde toplanarak bir arada bulunup alanın tamamen buzla kapanmaması için çaba sarf ettiği görüldü.

Vatandaşların gözlemleri

Beyşehirli vatandaşlar buz tutan göl kıyılarını görmek üzere sahil kesime akın etti. Beyşehir sakinlerinden Şeref Koyuncu iki gündür ilçede etkili olan soğuk hava nedeniyle göl kıyılarının buz tuttuğunu ve balıkçıların da mesleğine ara verdiğini söyledi. Koyuncu, son yağışların kuraklıkla karşı karşıya gelen ve su seviyesi oldukça düşen Beyşehir Gölüne olumlu katkılar yapmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

