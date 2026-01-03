DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.870.067,09 -0,36%

Beyşehir Gölü Kıyıları Dondu — Balıkçılar Mesaiye Ara Verdi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki gündür süren şiddetli soğuklar Beyşehir Gölü kıyılarını buzla kapladı; balıkçılar mesaiye ara verdi, su kuşları vatandaşlarca besleniyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 15:24
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 15:38
Beyşehir Gölü Kıyıları Dondu — Balıkçılar Mesaiye Ara Verdi

Beyşehir Gölü kıyıları dondu — balıkçılar mesaiye ara verdi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından gelen şiddetli soğuklar Beyşehir Gölü kıyılarını buzla kapladı. İki gündür etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi.

Soğuklar ve buzlanmanın boyutu

İlçede iki gündür gece sıcaklıklarının eksi 11 ve 13 dereceleri görmesi sonrasında, Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölünün kıyı kesimleri dondu. Kıyılarda oluşan kalın buz tabakası, bölgedeki günlük yaşamı ve ekonomik faaliyetleri etkiledi.

Balıkçılar ve tekneler

Kıyıların buzla kaplanması sonucu balıkçılar mesaisine ara verdi. Hem şiddetli soğuklar hem de teknelerin buz kütleleri arasına sıkışması nedeniyle avcılara açılamadığı bildirildi. Birçok balıkçı faaliyetlerini durdururken, bazıları teknelerinin zarar görmemesi için kıyıda bakım ve temizlik çalışması yaptı, buzları kırmaya çalıştı.

Su kuşları ve vatandaşların müdahalesi

Şiddetli soğuklardan etkilenen su kuşları da besin bulmakta zorlandı. Buz yüzeyinde yiyecek arayan ve açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalan kuşları göl kenarına gelen vatandaşlar kıyılara attıkları ekmek parçalarıyla besledi. Bazı su kuşlarının açıklardaki buz kesimlerde toplanarak bir arada bulunup alanın tamamen buzla kapanmaması için çaba sarf ettiği görüldü.

Vatandaşların gözlemleri

Beyşehirli vatandaşlar buz tutan göl kıyılarını görmek üzere sahil kesime akın etti. Beyşehir sakinlerinden Şeref Koyuncu iki gündür ilçede etkili olan soğuk hava nedeniyle göl kıyılarının buz tuttuğunu ve balıkçıların da mesleğine ara verdiğini söyledi. Koyuncu, son yağışların kuraklıkla karşı karşıya gelen ve su seviyesi oldukça düşen Beyşehir Gölüne olumlu katkılar yapmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE KAR YAĞIŞININ ETKİSİNİ KAYBETMESİ SONRASINDA GELEN ŞİDDETLİ SOĞUKLAR...

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE KAR YAĞIŞININ ETKİSİNİ KAYBETMESİ SONRASINDA GELEN ŞİDDETLİ SOĞUKLAR BEYŞEHİR GÖLÜ KIYILARININ DONARAK BUZLARLA KAPLANMASINA NEDEN OLDU.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE KAR YAĞIŞININ ETKİSİNİ KAYBETMESİ SONRASINDA GELEN ŞİDDETLİ SOĞUKLAR...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da 3,5 Yaşındaki Lavin Greyderle Ambulanstan Hastaneye Taşındı
2
Şırnak'ta Çığ Nedeniyle Kapanan Yol Ulaşıma Açıldı
3
Malatya Akçadağ'da bin 600 rakımda kar keyfi — Kozluca'da arkadaşların ilginç eğlencesi
4
Kumluca-Kemer Karayolu'nda Heyelan: D-400'e Kayalar Yola Saçıldı
5
Gümüşhane’de Yaban Hayvanlarına Yemleme Seferberliği
6
Van'dan 'Gazze’yi Unutmayın' Çağrısı — Van Filistin’e Destek Platformu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları