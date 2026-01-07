Yüksekova’da Donmuş Kuşun Yürek Burkan Görüntüsü

Yüksekova'da akaryakıt pompasında donmuş halde bulunan kuş, bölgede etkili soğukları ve sokak hayvanlarının zorluklarını gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 15:10
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 16:08
Yüksekova’da Donmuş Kuşun Yürek Burkan Görüntüsü

Yüksekova’da Donmuş Kuşun Yürek Burkan Görüntüsü

Akaryakıt pompasında hareketsiz duran kuş, ilçedeki dondurucu soğukları gözler önüne serdi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Abdullah Özer, aracına yakıt aldığı sırada Şemdinli yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda yakıt pompasının üzerinde donmuş bir kuşla karşılaştı.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışının ardından ilçede başlayan dondurucu soğuklarda, pompa üzerinde hareketsiz duran kuşu canlı zannedip yanına yaklaşan Özer, kuşa dokunduğunda kuşun tamamen donduğunu gördü.

"Günlerdir süren kar yağışının ardından şiddetli soğuklar başladı. Yakıt aldığım sırada pompanın üzerinde bir kuş gördüm. Belki yaşıyordur diye müdahale etmek istedim ancak maalesef kuş adeta taşa dönmüştü, tamamen donmuştu. Kuşların bile donarak can verdiği bu soğuklarda insanın dışarıda dayanması çok zor. Allah herkesin yardımcısı olsun"

Termometrelerin sıfırın altında seyrettiği bölgede, gece saatlerinde hava sıcaklıklarının ekstrem seviyelere düştüğü kaydedildi. İnsanlar kadar, yiyecek ve barınak bulmakta zorlanan yaban hayvanları da hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Yetkililer ve vatandaşlar, kış şartlarının ağırlaştığı bugünlerde sokak hayvanları ve kuşlar için uygun yerlere yem bırakılması konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.

ABDULLAH ÖZER, ARACINA YAKIT ALDIĞI SIRADA YAKIT POMPASININ ÜZERİNDE DONMUŞ BİR KUŞLA...

ABDULLAH ÖZER, ARACINA YAKIT ALDIĞI SIRADA YAKIT POMPASININ ÜZERİNDE DONMUŞ BİR KUŞLA KARŞILAŞMASIYLA HAYRETLER İÇERİSİNDE KALDI.

YÜKSEKOVA'DABİR KUŞ KONDUĞU YERDE DONDU

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş'ta Dev Buz Sarkıtları Tehlike Saçıyor: Çatılardan Düşme Riski
2
Taşköprü Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Kış Yemlemesi
3
Kırşehir'de Yaralı Eşeği Köylü Sahiplendi
4
Şehitkamil'den Çifte Şampiyonluk: U12 ve U16 Sutopu Zaferi
5
Mardin'de 5 bin 357 Konut İçin Kura Çekimi Yapıldı
6
Söke'de 8 Mahallede Şap Karantinası Kaldırıldı
7
MKE, Kamudan Toplanan Hurdaları Silah ve Mühimmata Dönüştürüyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları