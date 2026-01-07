Yüksekova’da Donmuş Kuşun Yürek Burkan Görüntüsü

Akaryakıt pompasında hareketsiz duran kuş, ilçedeki dondurucu soğukları gözler önüne serdi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Abdullah Özer, aracına yakıt aldığı sırada Şemdinli yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda yakıt pompasının üzerinde donmuş bir kuşla karşılaştı.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışının ardından ilçede başlayan dondurucu soğuklarda, pompa üzerinde hareketsiz duran kuşu canlı zannedip yanına yaklaşan Özer, kuşa dokunduğunda kuşun tamamen donduğunu gördü.

"Günlerdir süren kar yağışının ardından şiddetli soğuklar başladı. Yakıt aldığım sırada pompanın üzerinde bir kuş gördüm. Belki yaşıyordur diye müdahale etmek istedim ancak maalesef kuş adeta taşa dönmüştü, tamamen donmuştu. Kuşların bile donarak can verdiği bu soğuklarda insanın dışarıda dayanması çok zor. Allah herkesin yardımcısı olsun"

Termometrelerin sıfırın altında seyrettiği bölgede, gece saatlerinde hava sıcaklıklarının ekstrem seviyelere düştüğü kaydedildi. İnsanlar kadar, yiyecek ve barınak bulmakta zorlanan yaban hayvanları da hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Yetkililer ve vatandaşlar, kış şartlarının ağırlaştığı bugünlerde sokak hayvanları ve kuşlar için uygun yerlere yem bırakılması konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.

