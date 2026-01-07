Bilecik Belediyesi Ocak Meclisi: Başkan Subaşı'ya 126 Milyon TL Borçlanma Yetkisi

Bilecik Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı Kararları

Bilecik Belediyesi Ocak Ayı Belediye Meclisi birinci birleşimi, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıda 2026 yılına ilişkin çalışma takvimi ve birçok idari ve mali karar oylandı.

Denetim Komisyonu ve Meclis Takvimi

Meclisin ilk gündem maddesinde 2026 yılı toplantı günleri kabul edildi. İkinci gündem maddesinde, 2025 yılı gelir-gider hesapları ile hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için oluşturulacak Denetim Komisyonu üye sayısı 5 kişi olarak belirlendi. Gizli oylama sonucu komisyona seçilenler şunlardır: CHPden Nevin Tan, Ayten Gören Dönmez, Gültekin Çalışkan, AK Partiden İbrahim Sünetci ve MHPden Kadir Harmandar.

Taşınmazlar ve Encümen Yetkisi

Belediyenin sorumluluk sahasındaki taşınmazlar, belediyeye ait hisseler, tapu tahsis belgesi verilen parseller ve ihdas edilen taşınmazların alım-satım işlemleri konusunda Belediye Encümenine yetki verilmesi gündemi oy çokluğuyla kabul edildi.

Zab1ta Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü personelinin 2026 yılı aylık maktu mesai ücretlerinin belirlenmesi oy birliğiyle kabul edildi. Meclis başkan ve üyelerine 2026 yılında ödenecek huzur hakkı ise oy çokluğuyla kararlaştırıldı.

Belediye Başkanı tarafından meclis üyeleri arasından görevlendirilen veya görevlendirilecek başkan yardımcılarına 2026 yılında verilecek aylık ödenekler oy birliğiyle kabul edildi.

12 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşlarılar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikteki değişiklikler doğrultusunda müdür ve müdürlük isimlerinde düzenleme yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

Tesisler Müdürlüğü kaldırılarak Tesisler Müdürü kadrosu iptal edildi; kalan ödeneğin aktarılmasıyla Gelirler Müdürlüğü kurulması ve Gelirler Müdürü kadrosunun ihdası oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye Başkanına Borçlanma Yetkisi

Gündemin 9'uncu maddesinde, yurtiçi bankalardan ve/veya İller Bankası A.Ş.'den faiz dahil 126 milyon TL kredi kullanılarak iç borçlanma yapılması ve bu krediye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Diğer kararlar arasında, merkezdeki muhtelif cadde ve sokaklardaki otopark işletmecisinin ücret taleplerinin yeniden değerlendirilmesi oy birliğiyle Ücret ve Tarife Komisyonu'na sevk edilmesi; Tarihi Kentler Birliğinin yurt dışı programına 11-15 Şubat 2026 tarihlerinde katılmak üzere Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın görevlendirilmesinin oy birliğiyle kabul edilmesi yer aldı.

Toplantının son maddesinde, 24-165 1numaralı sorgusuna istinaden kamu zararına yol açan konunun görüşülmesi amacıyla Mahalli İdare Birliklere Kanunu'nun 11. maddesi hükmü gereğince Bilecik Belediyeler Birliği Meclisi'nin olağanüstü toplantıya çağrılması oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda alınan kararlar, belediyenin mali ve idari işleyişini düzenlemeye yönelik önemli adımlar olarak kayda geçti.

