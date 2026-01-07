Ağrı'da Yapay Zekâ Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi Başladı

Ağrı'da, Ağrı Valiliği koordinasyonunda Serhat Kalkınma Ajansı destekli iki günlük 'Yapay Zekâ Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi' başladı; gazeteciler ve iletişim personeli katılıyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 15:06
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 15:06
Program ve Katılımcılar

Ağrı Valiliği koordinasyonunda ve Serhat Kalkınma Ajansı destekleriyle düzenlenen iki günlük "Yapay Zekâ Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" başladı. Eğitim, Ağrı merkez ve ilçelerinde görev yapan gazeteciler ile kamu kurumlarının basın ve iletişim birimlerinde görevli personele yönelik olarak gerçekleştiriliyor.

Eğitim programı Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda yapılıyor. Amaç, katılımcıların mesleki kapasitelerini artırmak ve yapay zekâ teknolojilerine uyum sağlamalarını desteklemektir.

İçerik ve Uygulamalı Eğitimler

Programda, MESX Yapay Zekâ Akademisi uzman eğitmenleri Gökhan Su ve Muhammet Simek tarafından; yapay zekânın medya sektöründeki kullanım alanları, güncel uygulama trendleri ve sunduğu imkânlar ele alınıyor.

Eğitim kapsamı içinde haber üretiminde yapay zekâ araçlarının kullanımı, metin üretimi, haber senaryosu oluşturma, içerik doğrulama ve veri odaklı habercilik konuları uygulamalı örneklerle aktarılıyor.

Ayrıca yapay zekâ destekli görsel ve video içerik üretimi, lisanslı video hazırlama, görsel tasarım, montaj ve ses tasarımı uygulamaları birebir çalışmalarla öğretiliyor. Sosyal medya yönetimi başlığında ise yapay zekâ ile içerik üretimi, hedef kitle analizi ve içerik optimizasyonu üzerine pratik bilgiler paylaşılıyor.

Etik, Dezenformasyon ve Sertifikasyon

Programda dijital etik, dezenformasyon, deepfake ve manipülatif içeriklere yönelik farkındalık oluşturulurken, bu risklerle mücadele yöntemleri vaka analizleri üzerinden aktarılıyor. Katılımcılar, bireysel ve grup çalışmalarıyla öğrendikleri yapay zekâ araçlarını sahada uygulama imkânı buluyor.

Eğitimin tamamlanmasının ardından katılımcılara katılım belgesi ile birlikte e-Devlet üzerinden sorgulanabilir sertifika verileceği bildirildi.

