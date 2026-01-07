Gebze'de 5 Katlı Apartmanın Girişinde Çökme: 22 Daire Tahliye Edildi

Gebze Güzeller Mahallesi'nde bir apartmanın girişinde çökme oluştu; belediye ve zabıta ekipleri binayı ve çevresindeki 6 haneyi tahliye etti.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 22:00
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 22:07
Olayın Detayları

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Güzeller Mahallesi Bahar Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın giriş kısmında çökme meydana geldi.

Olay, akşam saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre binanın giriş kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle çökme oluştu. Apartman sakinleri, girişteki çukuru fark ederek durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Müdahale ve Tahliye

İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ve zabıta ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan ilk kontroller doğrultusunda, olası risklere karşı binanın tahliye edilmesine karar verildi.

Apartmanın yanında bulunan 6 hane ve toplam 22 daire tedbir amacıyla boşaltıldı. Bina çevresi şerit çekilerek kapatıldı.

