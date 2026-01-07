Ünye (Ordu) Türkiye'nin En Kirli Havasına Sahip İlçesi: HKİ 267

Çevre Bakanlığı verilerine göre hava kalitesi "kötü" düzeyinde

Bugün Türkiye genelinde en yüksek hava kirliliği oranı Ordu'nun Ünye ilçesinde ölçüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi (SİM) verileri, ilçedeki hava kalitesinin "kötü" düzeyde olduğunu ortaya koydu.

Sistemde yer alan Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) verilerine göre, Ünye'de bugün ölçülen değer 267 olarak kaydedildi. Bu değer, halk sağlığı açısından risk oluşturabilecek seviyede hava kirliliğine işaret ediyor.

Ünye, uzun süredir hava kalitesinin en düşük olduğu ilçeler arasında yer alıyor. Doğal yapısı, yaylaları ve temiz havasıyla bilinen Ordu ilinde bu sonuçlar dikkat çekti.

Uzmanlar, söz konusu seviyedeki hava kirliliğinin nüfusun tamamını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve solunum yolu hastalığı bulunanların açık hava aktivitelerini sınırlandırması öneriliyor.

Bu veriler, yerel yetkililer ve vatandaşlar için uyarı niteliğinde; alınması gereken önlemler ve hassas grupların korunmasına yönelik adımların önemine vurgu yapıyor.

