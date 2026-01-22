Adıyaman'da İl Özel İdaresi Encümen Toplantısı: Kırsal Kalkınmada Yeni Adımlar

Adıyaman'da İl Özel İdaresi Encümen Toplantısı gerçekleştirildi

Adıyaman’da köylerin ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin planlandığı ve kırsal kalkınmaya yön verecek kararların alındığı İl Özel İdaresi Encümen Toplantısı, Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında yapıldı.

Gündem ve değerlendirmeler

Toplantıda İl Özel İdaresi’nin yürüttüğü çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi. Gündem maddeleri tek tek ele alınarak karara bağlandı ve köylerden gelen talep ile ihtiyaçlar ayrıntılı biçimde incelendi. Özellikle kırsal bölgelerde vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak hizmet ve projeler ön plana çıkarıldı.

Alt ve üstyapı yatırımları için yol haritası

Encümen toplantısında önümüzdeki dönemde kırsal alanlarda başlaması planlanan alt ve üstyapı yatırımları için yol haritaları değerlendirildi. Bu kapsamda köy yollarının iyileştirilmesi, ulaşımın güvenli ve konforlu hale getirilmesi, içme suyu ve kanalizasyon hatlarının güçlendirilmesi ile çevre düzenleme çalışmaları gibi önemli başlıklar üzerinde istişareler yapıldı.

Koordinasyon ve önceliklendirme

Toplantıda, kırsalda yaşam kalitesinin artırılması, taleplere hızlı çözüm üretilmesi ve hizmetlerin planlı yürütülmesi amacıyla ilgili birimlerin koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürmesinin önemi vurgulandı. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmaların öncelik sırasına göre planlanacağı belirtildi.

Yetkililerin açıklamaları

Vali Osman Varol, köylerde yaşayan vatandaşların daha iyi hizmet alması için İl Özel İdaresi’nin sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü; kırsal kalkınmayı güçlendirecek projelerin hayata geçirilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı. İl Özel İdaresi yetkilileri de köylerde yaşam kalitesini yükseltmek, kırsal kalkınmayı desteklemek ve vatandaşların ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmek amacıyla çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

