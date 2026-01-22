Adıyaman'da İl Özel İdaresi Encümen Toplantısı: Kırsal Kalkınmada Yeni Adımlar

Vali Osman Varol başkanlığında yapılan encümen toplantısında köy yolları, içme suyu ve altyapı yatırımları için yol haritaları belirlendi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:42
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:42
Adıyaman'da İl Özel İdaresi Encümen Toplantısı: Kırsal Kalkınmada Yeni Adımlar

Adıyaman'da İl Özel İdaresi Encümen Toplantısı gerçekleştirildi

Adıyaman’da köylerin ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin planlandığı ve kırsal kalkınmaya yön verecek kararların alındığı İl Özel İdaresi Encümen Toplantısı, Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında yapıldı.

Gündem ve değerlendirmeler

Toplantıda İl Özel İdaresi’nin yürüttüğü çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi. Gündem maddeleri tek tek ele alınarak karara bağlandı ve köylerden gelen talep ile ihtiyaçlar ayrıntılı biçimde incelendi. Özellikle kırsal bölgelerde vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak hizmet ve projeler ön plana çıkarıldı.

Alt ve üstyapı yatırımları için yol haritası

Encümen toplantısında önümüzdeki dönemde kırsal alanlarda başlaması planlanan alt ve üstyapı yatırımları için yol haritaları değerlendirildi. Bu kapsamda köy yollarının iyileştirilmesi, ulaşımın güvenli ve konforlu hale getirilmesi, içme suyu ve kanalizasyon hatlarının güçlendirilmesi ile çevre düzenleme çalışmaları gibi önemli başlıklar üzerinde istişareler yapıldı.

Koordinasyon ve önceliklendirme

Toplantıda, kırsalda yaşam kalitesinin artırılması, taleplere hızlı çözüm üretilmesi ve hizmetlerin planlı yürütülmesi amacıyla ilgili birimlerin koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürmesinin önemi vurgulandı. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmaların öncelik sırasına göre planlanacağı belirtildi.

Yetkililerin açıklamaları

Vali Osman Varol, köylerde yaşayan vatandaşların daha iyi hizmet alması için İl Özel İdaresi’nin sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü; kırsal kalkınmayı güçlendirecek projelerin hayata geçirilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı. İl Özel İdaresi yetkilileri de köylerde yaşam kalitesini yükseltmek, kırsal kalkınmayı desteklemek ve vatandaşların ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmek amacıyla çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

ADIYAMAN’DA KÖYLERİN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK HİZMETLERİN PLANLANDIĞI VE KIRSAL KALKINMAYA YÖN...

ADIYAMAN’DA KÖYLERİN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK HİZMETLERİN PLANLANDIĞI VE KIRSAL KALKINMAYA YÖN VERECEK ÖNEMLİ KARARLARIN ALINDIĞI İL ÖZEL İDARESİ ENCÜMEN TOPLANTISI, ADIYAMAN VALİSİ OSMAN VAROL BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adıyaman Sosyal Girişimcilik Merkezi Açıldı — KOBİ'lere E‑Ticaret ve Dijitalleşme Desteği
2
Osmangazi Belediyesi'nden Türk Bayrağına Güçlü Tepki
3
Sinop’ta En Güzel Cami Bahçeleri Seçilecek
4
Gaziantep Büyükşehir 2026 Karla Mücadelede Teyakkuzda
5
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı Karşıyaka Semt Pazarında
6
Bingöl'e Kuvvetli Kar Uyarısı: Meteoroloji 13. Bölge'den İkaz
7
Yıldırım Belediyesi'nden Yeni Evlenenlere Ücretsiz Nikah Salonu Desteği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları