Adıyaman'da Kar: 3 Uçuş İptal, Yollarda Kazalar

Mevsimin ilk karı hayatı olumsuz etkiledi

Mevsimin ilk karının yağdığı Adıyaman'da etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı vurdu. İstanbul ve Ankara'dan karşılıklı toplam 3 uçak seferi iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı' kodlu uyarısı verilen kentler arasında yer alan Adıyaman'da kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Ana arterlerdeki buzlanma ve kayganlık birçok kazayı beraberinde getirdi.

Belediyenin tuzlama aracı kayarak yolda kalan bir otomobile çarptı; bu olay da kent merkezinde yaşanan ulaşım sorunlarına eklendi. Buz pistine dönen yollarda sürücüler araçlarını çıkarmak için uzun uğraşlar verdi.

Kent merkezinde ekipler yoğun bir şekilde tuzlama çalışması yürüttü. Ekiplerin müdahalesine rağmen olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara yol açtı.

Olumsuz etkilerin yanı sıra kar, özellikle çocukları sevindirdi; sokaklarda kartopu oynayan çocuklar gönüllerince eğlendi.

