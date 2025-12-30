TBMM Engelli Komisyonu'ndan Erzurum Aile Yaşam Merkezi'ne Ziyaret

TBMM Engelli Komisyonu Erzurum'da Aile Yaşam Merkezi'ni İnceledi

Ziyaretin Detayları ve Karşılama

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu üyeleri, Erzurum’da Aile Yaşam Merkezi Kadın, Engelli ve Yaşlı Destek Hizmetleri Merkezini ziyaret etti.

Komisyon, Komisyon Sözcüsü Fatma Öncü (Erzurum) ile birlikte; Komisyon Üyeleri Sayın Aylin Yaman (Ankara), Ayşe Keşir (Düzce), Ömer Faruk Gergerlioğlu (Kocaeli) ve Latif Selvi (Konya) tarafından temsil edildi. Heyet, Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay tarafından karşılandı.

İncelemeler ve Görüşmeler

Ziyaret sırasında komisyon üyeleri, Vali Mustafa Çiftçi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte merkezdeki birimlerde incelemelerde bulundu.

Heyet; mutfak ve beceri atölyesi, bireysel eğitim odası, el sanatları atölyesi, spor salonu, sinema ve etkinlik salonu, kafeterya, müzik atölyesi ile değerler sınıfında incelemelerde bulunarak, hizmetleri ve fiziki imkanları yerinde değerlendirdi. İncelemeler sırasında komisyon üyeleri, merkezdeki engelli bireylerle de bir araya geldi.

Dadaşkent Engelsiz Yaşam Merkezi Ziyareti

Programın devamında heyet, Dadaşkent’te bulunan Erzurum Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü Gündüz Bakım Evine geçerek, burada yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gerçekleştirilen ziyaret, hizmet kapasitesi ve sunulan desteklerin değerlendirilmesi açısından önemli veriler sağladı.

