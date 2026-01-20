Gölbaşı'nda Şiddetli Rüzgar Hastane Bahçesindeki Çamı Devirtti

Gölbaşı'nda hastane bahçesindeki çam ağacı devrildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde birkaç gündür etkili olan şiddetli rüzgar, hastane bahçesinde bulunan büyük bir çam ağacını kökünden söktü.

Olay ve müdahale

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, hastane bahçesinde kısa süreli panik meydana geldi. Yetkililer, devrilen ağacın kaldırılması için çalışma yaptı.

Risk uyarısı

İlçede gün boyunca etkili olan rüzgarın, çevredeki diğer ağaçlar ve yapılar için de risk oluşturabileceği belirtildi.

