Ataşehir 2026 Kış Spor Eğitimleri Başlıyor — Kayıtlar 26 Ocak'ta

Ataşehir Belediyesi'nin 2026 Kış Spor Eğitimleri için kayıtlar 26 Ocak'ta açılıyor; kurslar 2 Şubat'ta başlayacak, Ataşehir'de ikamet şartı bulunuyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 14:27
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 14:27
Ataşehir 2026 Kış Spor Eğitimleri başlıyor

Ataşehir Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Kış Spor Eğitimleri, 2026 programıyla çocuklar ve yetişkinlere yeniden sporla dolu bir kış sunuyor. Eğitimler, farklı yaş gruplarına ve ilgi alanlarına göre geniş bir branş seçeneğiyle ilçenin çeşitli spor salonları, kültür merkezleri ve açık alanlarında gerçekleştirilecek.

Kayıt ve başlangıç bilgileri

Kayıtlar 26 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da online olarak başlayacak. Kurslar 2 Şubat Pazartesi günü start alacak. Katılımcılar en fazla iki farklı branş tercih edebilecek. Başvurular için Ataşehir’de ikamet etme şartı aranıyor ve kontenjanlar sınırlı olacak.

Branşlar ve eğitim merkezleri

Mustafa Kemal Mahallesi İBB Deprem Parkı Nikah ve Etkinlik Spor Salonu: Taekwondo (7-15 yaş), Kick Boks (7-15 yaş) ve Pilates (18 yaş ve üstü).

Küçükbakkalköy Mahallesi BİL Koleji: Voleybol (7-14 yaş).

Küçükbakkalköy Mahallesi Taç Spor: Tenis (18 yaş ve üstü).

Esatpaşa Mahallesi M. Akif Ersoy Parkı, Mevlana Mahallesi Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Parkı ve Küçükbakkalköy Spor Tesisleri: Futbol (7-12 yaş).

Örnek Mahallesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi: Masa Tenisi (7-14 yaş), Fitness (18 yaş ve üstü), Pilates (18 yaş ve üstü), Yoga (18 yaş ve üstü), Zumba (18 yaş ve üstü) ve Step Aerobik (18 yaş ve üstü).

İçerenköy Mahallesi İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi: Pilates (18 yaş ve üstü), Yoga (18 yaş ve üstü), Zumba (18 yaş ve üstü) ve Step Aerobik (18 yaş ve üstü).

Küçükbakkalköy Mahallesi Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültür Evi: Pilates (18 yaş ve üstü), Step Aerobik (18 yaş ve üstü).

Ferhatpaşa Bilim ve Sanat Merkezi: Pilates (18 yaş ve üstü).

Kayışdağı Lions Ataevi: Pilates (18 yaş ve üstü).

Detaylı bilgi ve online kayıt için Ataşehir Belediyesi’nin resmi duyurularını takip edebilirsiniz. Eğitimler, sağlıklı ve aktif bir kış dönemi hedefiyle ilçe sakinlerine spor yapma imkânı sunacak.

