Hazar Baba'da Donan Bayrak: ELDAK'ın Kış Zirvesi Görüntülendi

ELDAK'ın Hazar Baba Dağı kış tırmanışında, Ağustos'ta dikilen Türk bayrağı tamamen buz kesti; sporcular -9 dereceye varan soğukta bin 850 metre rakımda kamp kurup 2 bin 347 metre zirveye çıktı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 14:19
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 14:28
Hazar Baba'da donan bayrak ELDAK'ın kış zirvesinde görüntülendi

Elazığ Dağcılık ve Arama-Kurtarma Spor Kulübü (ELDAK), Hazar Baba Dağı'nda düzenlediği kış kampı ve zirve tırmanışıyla dikkat çekti. Faaliyetteki anlar kameralara yansıdı.

Soğuk ve irtifa: Zorlu koşullarda başarı

Sporcular, -9 dereceye varan soğukta, bin 850 metre rakımda kamp kurarak dağın 2 bin 347 metre yüksekliğindeki zirveine ulaştı. Zorlu hava şartlarına rağmen faaliyet planlı ve güvenli şekilde tamamlandı.

Buzla kaplanan bayrak

Ağustos ayında zirveye dikilen kulüp bayrağının, son faaliyette tamamen donarak adeta taş kütlesine dönmesi, Hazar Baba Dağı'ndaki sert kış şartlarını gözler önüne serdi. Görüntüler, bölgedeki iklim koşullarını çarpıcı şekilde yansıtıyor.

ELDAK yetkilileri, kış dağcılığı faaliyetlerinin sporculara önemli saha tecrübesi kazandırdığını belirterek çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

