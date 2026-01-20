Nevşehir'de Kurtlar Köye İndi — Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Nevşehir Hacıbektaş'ın Kayaaltı köyünde aç kalan kurtların akşam saatlerinde köye inmesi, iki kurdun güvenlik kamerasına yansıması görüntülendi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 14:07
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 14:16
Kayaaltı köyünde akşam sürprizi

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine bağlı Kayaaltı köyü'nde, akşam saatlerinde aç kalan kurtların yerleşim alanına indiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde bir sürü halinde köy içinde dolaşan kurtların kısa süre sonra gözden kaybolduğu, ayrıca yiyecek aramak için yerleşim alanına kadar inen iki kurdun bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği görülüyor.

Görüntüler, köy içinde dolaşan kurtların çevrede gezindiğini ve daha sonra uzaklaştığını ortaya koyuyor.

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

