Nevşehir'de Kurtlar Köye İndi — Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Nevşehir'de kurtlar köye indi: Güvenlik kamerası kaydetti

Kayaaltı köyünde akşam sürprizi

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine bağlı Kayaaltı köyü'nde, akşam saatlerinde aç kalan kurtların yerleşim alanına indiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde bir sürü halinde köy içinde dolaşan kurtların kısa süre sonra gözden kaybolduğu, ayrıca yiyecek aramak için yerleşim alanına kadar inen iki kurdun bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği görülüyor.

Görüntüler, köy içinde dolaşan kurtların çevrede gezindiğini ve daha sonra uzaklaştığını ortaya koyuyor.

NEVŞEHİR’DE AÇ KALAN KURTLAR KÖYE KADAR İNDİ. KÖYDE GEZİNEN KURTLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.