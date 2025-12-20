Adıyaman'da Üreticiye Güç: 190 Modern Tarım Ekipmanı Dağıtıldı

Proje, finansman ve hedef

Adıyaman'da tarımsal üretimi güçlendirmeye yönelik kapsamlı bir destek programı hayata geçirildi. Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen "Adıyaman tarımının mekanizasyon imkanlarının modernize edilmesi projesi" kapsamında modern tarım ekipmanları üreticilere ulaştırıldı.

Ekipman dağıtımı ve amaçları

Proje çerçevesinde Adıyamanlı üreticilere 100 adet badem kavlatma makinesi, 50 adet ceviz soyma makinesi ve 40 adet zeytin silkeleme makinesi teslim edildi. Dağıtılan makinelerle, deprem sonrası zorlaşan üretim şartlarının iyileştirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi hedefleniyor.

Tören ve yetkili açıklamaları

Dağıtım törenine katılan Adıyaman Valisi Osman Varol, üreticilerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Vali Varol konuşmasında şunları söyledi: "Bu toprakları terk etmedik, çiftçimiz de üretimden vazgeçmedi. Verdiğimiz her destek yalnızca bir ekipman değil, aynı zamanda yeniden ayağa kalkmanın ve umudu büyütmenin bir parçasıdır. Adıyaman’ın yeniden güçlenmesi için çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz".

Beklenen etkiler

Yetkililer, modern ekipmanların verimliliği artırarak üreticilerin iş yükünü hafifleteceğini ve bölgesel tarımsal kalkınmaya önemli katkı sağlayacağını belirtti. Dağıtımı yapılan araçların Adıyaman genelindeki tüm çiftçilere hayırlı ve bereketli olması temenni edildi.

