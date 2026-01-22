Diyarbakır'da Yoğun Kar: 23 Ocak 2026'de Kreş ve Özel Eğitim Merkezlerine 1 Gün Ara

Diyarbakır'da yoğun kar nedeniyle 23 Ocak 2026 Cuma günü kreş, gündüz bakımevleri ve özel eğitim merkezlerinin 1 gün süreyle tatil edildiği açıklandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 23:51
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 23:51
Diyarbakır'da Yoğun Kar: 23 Ocak 2026'de Kreş ve Özel Eğitim Merkezlerine 1 Gün Ara

Diyarbakır'da yoğun kar nedeniyle eğitim ve bakım kurumlarında 1 günlük ara

Diyarbakır'da etkili olan yoğun kar yağışı, bazı eğitim ve bakım hizmetlerinin geçici olarak durdurulmasına yol açtı. Valilik tarafından yapılan duyuruda ilgili kurumların 23 Ocak 2026 Cuma günü hizmet vermeyeceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklama

İlimizde devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar göz önüne alınarak, 23 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde hizmet veren özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile kreş ve gündüz bakımevlerinin çalışmalarına 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca çocuğu kreş ve gündüz bakımevlerine giden kadın personel, malül, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur denildi.

Öne çıkanlar: Hizmetlere 1 gün ara verildi; ilgili kamu personeli idari izinli sayılacak. Vatandaşların özel araç kullanmamaları ve tedbirli olmaları istendi.

DİYARBAKIR’DA YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİ İLE KREŞ, GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ, ÖZEL EĞİTİM KURSLAR, ÖZEL...

DİYARBAKIR’DA YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİ İLE KREŞ, GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ, ÖZEL EĞİTİM KURSLAR, ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNİN ÇALIŞMALARINA 1 GÜN ARA VERİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

