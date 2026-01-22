Diyarbakır'da Yoğun Kar: 23 Ocak 2026'de Kreş ve Özel Eğitim Merkezlerine 1 Gün Ara

Diyarbakır'da yoğun kar nedeniyle eğitim ve bakım kurumlarında 1 günlük ara

Diyarbakır'da etkili olan yoğun kar yağışı, bazı eğitim ve bakım hizmetlerinin geçici olarak durdurulmasına yol açtı. Valilik tarafından yapılan duyuruda ilgili kurumların 23 Ocak 2026 Cuma günü hizmet vermeyeceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklama

İlimizde devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar göz önüne alınarak, 23 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde hizmet veren özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile kreş ve gündüz bakımevlerinin çalışmalarına 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca çocuğu kreş ve gündüz bakımevlerine giden kadın personel, malül, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur denildi.

Öne çıkanlar: Hizmetlere 1 gün ara verildi; ilgili kamu personeli idari izinli sayılacak. Vatandaşların özel araç kullanmamaları ve tedbirli olmaları istendi.

