Kartal'da Çarpıp Kaçma: Yaralanan Yavuz Sazak 2 Yıldır Adalet Bekliyor

Olayın ayrıntıları

Kartal Esentepe Mahallesi'nde 2023 yılında, saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda, cadde üzerinde yarışan iki araçtan birinin çarpması sonucu Yavuz Sazak ağır yaralandı. İddiaya göre servisten indikten sonra arkadaşlarıyla birlikte evine yürüyen Sazak'a yarış yapan araçlardan biri çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Sazak'ın kolu kırılırken, belinde ve ayaklarında çeşitli hasarlar oluştu. Kazaya karışan sürücüler olay yerinden kaçtı ve sürücülerin kimlikleri bugüne kadar tespit edilemedi.

6 ay boyunca tedavi gören Sazak, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle çalışamaz duruma geldi; tedavi sürecinde işten çıkarıldı ve maddi-manevi zarara uğradı.

Mağdurun talebi

Olayı anlatan Sazak şunları söyledi: "Gece saat 01.30 civarında servisten inip 3 arkadaşımla birlikte yürüdüğüm noktada 2 arabanın yarışması sonucu araç bana çarpıp kaçtı. Önündeki 2 araçla birlikte devam etti; arkasındaki araç da ona çarptı. Onlar kaçarken ben burada yaralıydım. Kolum kırıldı, belim zedelendi. Apar topar hastaneye gittik ve ardından suç duyurusunda bulunup şikayetçi olduk. 2 seneden beri uğraşıyorum, olayın aydınlatılmasını istiyorum."

Sazak ayrıca şunları dile getirdi: "Onca sokak ve işletme kamerası olmasına rağmen bana çarpan kişiler hala bulunamadı. 6 ay tedavi gördüm, son süreçte birkaç ay raporlu olduğum zaman işten çıkarıldım. İşten çıkarıldığımda psikolojim bozuldu. Borçlarım arttı ve icralık oldum. Hem fiziki olarak hem de maddi manevi zarardayım. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum, suçlular bulunsun."

