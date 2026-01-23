D-400 Karayolu Kapandı: Şanlıurfa-Gaziantep'te Polis ve Jandarma Müdahalesi

D-400 karayolu yoğun kar nedeniyle kapandı; polis ve jandarma ekipleri yolda kalan sürücülere yaşam destek malzemesi sağladı, iş makineleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 00:22
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 00:33
Kar nedeniyle ulaşım felç oldu

Şanlıurfa ile Gaziantep’i birbirine bağlayan D-400 karayolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda kalan sürücülere polis ve jandarma ekipleri yardım ulaştırdı.

Şanlıurfa’da öğleden sonra başlayan yoğun kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor. Kent merkezinde yol açma ve tuzlama çalışmaları devam ederken, şehirlerarası yollarda trafik adeta durma noktasına geldi. Ekipler yolu açmak için yoğun çaba harcıyor; güvenlik güçleri sürücülere yaşam destek malzemesi sağladı ve iş makinelerinin kademeli olarak yolu açması için önlem aldı.

Kazalar ve maddi hasar

Kayganlaşan yollarda zaman zaman trafik kazaları meydana geldi. Kazalarda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı; araçlarda maddi hasar oluştu. Ayrıca, Şanlıurfa ile Suruç ilçesi arasındaki yolda mısır yüklü bir tırın devrildiği bildirildi.

YOLDA KALANLARIN YARDIMINA POLİS VE JANDARMA YETİŞTİ

