Adıyaman Gölbaşı'da Dolup Taşan Çöp Konteynerleri Tepki Çekiyor

Adıyaman Gölbaşı'da dolup taşan çöp konteynerleri mahalleliyi rahatsız ediyor

Günlerdir toplanmayan atıklar çevre ve halk sağlığını tehdit ediyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde biriken ve günlerdir toplanmadığı belirtilen çöpler, çevre kirliliği ve kötü koku nedeniyle mahalle sakinlerinin tepkisine neden oluyor.

Gölbaşı ilçesinin farklı mahallelerinde konteynerlerden taşan atıkların toplanmaması, ilçede ciddi bir çevre ve halk sağlığı sorununu beraberinde getirdi. Özellikle ana caddeler ve ara sokaklarda biriken çöpler, hem görüntü kirliliğine yol açıyor hem de çevreye yayılan ağır koku nedeniyle vatandaşların yaşam kalitesini düşürüyor.

Mahalle sakinleri, çöplerin zamanında toplanmadığını belirterek durumun artık dayanılmaz bir hal aldığını ifade ediyor. Sokak hayvanlarının çöpleri dağıtması sonucu atıkların yollara saçıldığını söyleyen vatandaşlar, çocukların sağlığı başta olmak üzere olası risklerden endişe duyduklarını dile getiriyor.

Yerel halkın tepkisi sürerken, bölgedeki kirlilik ve hijyen sorunlarının acil çözümler gerektirdiği vurgulanıyor.

