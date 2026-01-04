DOLAR
Adıyaman Gölbaşı'da Dolup Taşan Çöp Konteynerleri Tepki Çekiyor

Adıyaman Gölbaşı'da günlerdir toplanmayan çöpler çevre kirliliği, kötü koku ve sokak hayvanlarının dağıttığı atıklarla mahalle halkını rahatsız ediyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 20:42
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 20:42
Adıyaman Gölbaşı'da dolup taşan çöp konteynerleri mahalleliyi rahatsız ediyor

Günlerdir toplanmayan atıklar çevre ve halk sağlığını tehdit ediyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde biriken ve günlerdir toplanmadığı belirtilen çöpler, çevre kirliliği ve kötü koku nedeniyle mahalle sakinlerinin tepkisine neden oluyor.

Gölbaşı ilçesinin farklı mahallelerinde konteynerlerden taşan atıkların toplanmaması, ilçede ciddi bir çevre ve halk sağlığı sorununu beraberinde getirdi. Özellikle ana caddeler ve ara sokaklarda biriken çöpler, hem görüntü kirliliğine yol açıyor hem de çevreye yayılan ağır koku nedeniyle vatandaşların yaşam kalitesini düşürüyor.

Mahalle sakinleri, çöplerin zamanında toplanmadığını belirterek durumun artık dayanılmaz bir hal aldığını ifade ediyor. Sokak hayvanlarının çöpleri dağıtması sonucu atıkların yollara saçıldığını söyleyen vatandaşlar, çocukların sağlığı başta olmak üzere olası risklerden endişe duyduklarını dile getiriyor.

Yerel halkın tepkisi sürerken, bölgedeki kirlilik ve hijyen sorunlarının acil çözümler gerektirdiği vurgulanıyor.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE BİRİKEN VE GÜNLERDİR TOPLANMADIĞI BELİRTİLEN ÇÖPLER, ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KÖTÜ KOKU NEDENİYLE MAHALLE SAKİNLERİNİ İSYAN NOKTASINA GETİRDİ.

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

