Adıyaman Gölbaşı'nda Kar Gölgelikleri Çöktü: Esnafa Maddi Hasar

Adıyaman Gölbaşı'nda Kar Gölgelikleri Çöktü

İki gün süren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki gün boyunca etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığının artmasıyla özellikle iş yerlerinin önünde bulunan çadır tipi gölgelikler ve tenteler, karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Gece saatlerinde şiddetini artıran yağış sonrası ilçedeki birçok noktada çadır gölgelik olarak tabir edilen yapılar kar yükünü taşıyamadı. Aniden çöken yapılar nedeniyle şans eseri yaralanan olmadı, ancak gölgeliklerin altında bulunan eşyalarda ve araçlarda maddi hasar

Sabah dükkanlarına gelen esnaflar, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yetkililerin ve vatandaşların müdahalesiyle, zarar gören alanlarda temizlik ve güvenlik önlemleri başlatıldı.

Olayla ilgili yetkililerden veya herhangi bir resmi açıklamadan alıntı yapılmamıştır; yaşananlar yerel gözlemlere dayanmaktadır.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE İKİ GÜN BOYUNCA ETKİSİNİ SÜRDÜREN YOĞUN KAR YAĞIŞI, HAYATI DURMA NOKTASINA GETİRDİ.