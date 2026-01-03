DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.870.067,09 -0,36%

Adıyaman Gölbaşı'nda Kar Gölgelikleri Çöktü: Esnafa Maddi Hasar

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki günlük yoğun kar yağışı sonrası çadır tipi gölgelikler çöktü; yaralanma yok, eşya ve araçlarda maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 14:40
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 14:40
Adıyaman Gölbaşı'nda Kar Gölgelikleri Çöktü: Esnafa Maddi Hasar

Adıyaman Gölbaşı'nda Kar Gölgelikleri Çöktü

İki gün süren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki gün boyunca etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığının artmasıyla özellikle iş yerlerinin önünde bulunan çadır tipi gölgelikler ve tenteler, karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Gece saatlerinde şiddetini artıran yağış sonrası ilçedeki birçok noktada çadır gölgelik olarak tabir edilen yapılar kar yükünü taşıyamadı. Aniden çöken yapılar nedeniyle şans eseri yaralanan olmadı, ancak gölgeliklerin altında bulunan eşyalarda ve araçlarda maddi hasar

Sabah dükkanlarına gelen esnaflar, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yetkililerin ve vatandaşların müdahalesiyle, zarar gören alanlarda temizlik ve güvenlik önlemleri başlatıldı.

Olayla ilgili yetkililerden veya herhangi bir resmi açıklamadan alıntı yapılmamıştır; yaşananlar yerel gözlemlere dayanmaktadır.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE İKİ GÜN BOYUNCA ETKİSİNİ SÜRDÜREN YOĞUN KAR YAĞIŞI, HAYATI DURMA...

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE İKİ GÜN BOYUNCA ETKİSİNİ SÜRDÜREN YOĞUN KAR YAĞIŞI, HAYATI DURMA NOKTASINA GETİRDİ.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE İKİ GÜN BOYUNCA ETKİSİNİ SÜRDÜREN YOĞUN KAR YAĞIŞI, HAYATI DURMA...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da 3,5 Yaşındaki Lavin Greyderle Ambulanstan Hastaneye Taşındı
2
Şırnak'ta Çığ Nedeniyle Kapanan Yol Ulaşıma Açıldı
3
Malatya Akçadağ'da bin 600 rakımda kar keyfi — Kozluca'da arkadaşların ilginç eğlencesi
4
Kumluca-Kemer Karayolu'nda Heyelan: D-400'e Kayalar Yola Saçıldı
5
Gümüşhane’de Yaban Hayvanlarına Yemleme Seferberliği
6
Van'dan 'Gazze’yi Unutmayın' Çağrısı — Van Filistin’e Destek Platformu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları