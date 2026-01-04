DOLAR
Ardahan’da Sibirya Soğukları: Göle eksi 36’yı Gördü

Ardahan’da Sibirya soğukları etkili oldu; kentte gece sıcaklığı sıfırın altında 24,8 dereceye inerken Göle’de eksi 36 ölçüldü.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 11:59
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 12:02
Ardahan’da Sibirya soğukları etkisini sürdürüyor

Sıcaklık kayıtları ve olumsuz etkiler

Ardahan’da Sibirya soğukları etkisini sürdürüyor.

Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 24,8 dereceye düştü.

Sisle birlikte etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçlar, bahçe korkulukları kırağı tuttu, çatılarda uzun buz sarkıtları meydana geldi.

Vatandaşlar başka otomobillerin aküsünden takviye yaparak araçlarını çalıştırmaya çalıştı.

Meteoroloji verilerine göre kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 24,8 olarak ölçülürken, ilçelerde de Damal eksi 21,3, Göle eksi 36, Hanak eksi 25, Posof eksi 15,5, Çıldır eksi 22,1 oldu.

