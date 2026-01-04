DOLAR
Elazığ'da Cip Baraj Gölü'nün Bazı Kesimleri Buz Tuttu

Elazığ'da etkili soğuklar nedeniyle Cip Baraj Gölü'nün bazı kesimleri dondu; oluşan buzlar dronla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 12:02
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 12:02
Kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı

Geçtiğimiz hafta başında etkili olan kar yağışı, Elazığ'da yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Türkiye genelinde olduğu gibi kentte de soğuk hava hayatı etkiliyor.

Akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altında 13 derece seviyelerine inmesiyle birlikte bölgedeki sularda donmalar yaşandı.

Cip Baraj Gölü, kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve son günlerde etkili olan soğuklar nedeniyle gölün bazı kesimleri buzla kaplandı.

Oluşan buz tabakaları dronla görüntülendi, ortaya çıkan manzara ise dikkat çekti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

