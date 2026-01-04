Elazığ'da Cip Baraj Gölü'nün Bazı Kesimleri Buz Tuttu

Kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı

Geçtiğimiz hafta başında etkili olan kar yağışı, Elazığ'da yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Türkiye genelinde olduğu gibi kentte de soğuk hava hayatı etkiliyor.

Akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altında 13 derece seviyelerine inmesiyle birlikte bölgedeki sularda donmalar yaşandı.

Cip Baraj Gölü, kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve son günlerde etkili olan soğuklar nedeniyle gölün bazı kesimleri buzla kaplandı.

Oluşan buz tabakaları dronla görüntülendi, ortaya çıkan manzara ise dikkat çekti.

