Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın Buzları Erimeye Başladı

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda buz erimesi başladı

Soğuk hava ardından ısınma: Çay eski görüntüsüne dönüyor

Geçtiğimiz günlerde dondurucu soğukların etkisiyle neredeyse tamamen buz tutan Porsuk Çayı, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte çözülmeye başladı.

Şehrin simgelerinden olan çayda oluşan buz tabakası yerini yavaş yavaş eriyen suya bırakıyor. Yaklaşık 15 gündür donmuş olan Porsuk Çayı'nda çözülme, kent merkezinde gözle görülür değişimlere yol açtı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; hafta başında sıfırın altında 12 dereceye kadar düşen sıcaklıklar, bugün itibarıyla mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerine çıktı. Bu sıcaklık artışıyla birlikte çayın bazı kısımlarında su akışı yeniden başladı.

Yetkililer ve vatandaşlar, çay üzerindeki buz tabakasının çözülmesini takip ederken, bölgedeki hava koşullarının önümüzdeki günlerde de sıcak seyretmesi durumunda çözülmenin hızlanabileceğine dikkat çekiyor.

