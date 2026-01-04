DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.940.181,53 -1,39%

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın Buzları Erimeye Başladı

Yaklaşık 15 gündür donan Porsuk Çayı, sıcaklıkların mevsim normallerinin 3–6 derece üzerine çıkmasıyla bu sabah itibarıyla çözülmeye başladı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 12:14
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 12:14
Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın Buzları Erimeye Başladı

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda buz erimesi başladı

Soğuk hava ardından ısınma: Çay eski görüntüsüne dönüyor

Geçtiğimiz günlerde dondurucu soğukların etkisiyle neredeyse tamamen buz tutan Porsuk Çayı, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte çözülmeye başladı.

Şehrin simgelerinden olan çayda oluşan buz tabakası yerini yavaş yavaş eriyen suya bırakıyor. Yaklaşık 15 gündür donmuş olan Porsuk Çayı'nda çözülme, kent merkezinde gözle görülür değişimlere yol açtı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; hafta başında sıfırın altında 12 dereceye kadar düşen sıcaklıklar, bugün itibarıyla mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerine çıktı. Bu sıcaklık artışıyla birlikte çayın bazı kısımlarında su akışı yeniden başladı.

Yetkililer ve vatandaşlar, çay üzerindeki buz tabakasının çözülmesini takip ederken, bölgedeki hava koşullarının önümüzdeki günlerde de sıcak seyretmesi durumunda çözülmenin hızlanabileceğine dikkat çekiyor.

ESKİŞEHİR’DE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DONDURUCU SOĞUKLARIN ETKİSİYLE NEREDEYSE TAMAMEN BUZ TUTAN PORSUK...

ESKİŞEHİR’DE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DONDURUCU SOĞUKLARIN ETKİSİYLE NEREDEYSE TAMAMEN BUZ TUTAN PORSUK ÇAYI, HAVA SICAKLIKLARININ YÜKSELMESİYLE BİRLİKTE ÇÖZÜLMEYE BAŞLADI.

ESKİŞEHİR’DE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DONDURUCU SOĞUKLARIN ETKİSİYLE NEREDEYSE TAMAMEN BUZ TUTAN PORSUK...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gölbaşı'nda Köy Yolları Ulaşıma Açılıyor — Karla Mücadele 7/24
2
Siirt'te Karla Mücadele Yolları Açtı: Hastalar Sağlık Ekiplerine Ulaştırıldı
3
Çermik’te Okullar Eğitime Hazırlandı: Karla Mücadele Tamam
4
Batman'da Son 20 Yılın En Sert Kışı: Köy Yolları Kapandı, Çatılar Çöktü
5
Besni'de Kar Sonrası Yoğun Sis Ulaşımı Aksattı
6
Sarıkamış Şehitleri 111. Yılında Kars'ta Anıldı
7
Adıyaman'da Karla Mücadele Sürüyor: 87 Araç, 124 Personelle 7/24

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları