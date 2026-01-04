DOLAR
Diyarbakır Lice'de 4 Gündür Mahsur Kalan Vatandaş Evine Ulaştırıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Lice'de yoğun kar nedeniyle 4 gündür merkezde mahsur kalan N.C.'yi Ecemiş Mahallesi'ndeki evine güvenli şekilde ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 12:11
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 12:11
Büyükşehir ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 4 gündür ilçe merkezinde mahsur kalan bir vatandaşın yaşadığı mahalleye güvenli şekilde ulaşımını sağladı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar yağışı ve buzlanmanın oluşturduğu olumsuz koşullarda mağduriyet yaşayan vatandaşlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çocuğunu hastaneye getirdikten sonra yolların kapanması nedeniyle 4 gündür Lice merkezde mahsur kalan N.C.'nin Ecemiş Mahallesine ulaşımı ekipler tarafından güvenli şekilde sağlandı.

Ekiplerin, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu kırsal mahallelerde yol açma ve ulaşım çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürdüğü kaydedildi.

