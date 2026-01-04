Diyarbakır Lice'de 4 Gündür Mahsur Kalan Vatandaş Evine Ulaştırıldı
Büyükşehir ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 4 gündür ilçe merkezinde mahsur kalan bir vatandaşın yaşadığı mahalleye güvenli şekilde ulaşımını sağladı.
Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar yağışı ve buzlanmanın oluşturduğu olumsuz koşullarda mağduriyet yaşayan vatandaşlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Çocuğunu hastaneye getirdikten sonra yolların kapanması nedeniyle 4 gündür Lice merkezde mahsur kalan N.C.'nin Ecemiş Mahallesine ulaşımı ekipler tarafından güvenli şekilde sağlandı.
Ekiplerin, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu kırsal mahallelerde yol açma ve ulaşım çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürdüğü kaydedildi.
