Çatak'ta 3 Gündür Elektriksiz: Kar ve Çığlar Ulaşıma Engel

Van'ın Çatak ilçesinde hayat felç oldu

Van’ın Çatak ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle yaşanan elektrik kesintisi 3 gündür devam ediyor. İlçede günlük yaşam olumsuz etkilenirken vatandaşlar mağduriyet yaşıyor.

İlçede aralıksız süren kar yağışı ve düşen çığlardan dolayı elektrik hatlarında meydana gelen arızalar sonucu 3 gündür elektrik verilemiyor. Elektrik kesintisi günlük yaşamı olumsuz etkilerken, vatandaşlar soğuk havada zor anlar yaşıyor.

Çatak Belediye Fen İşleri Müdürü Mustafa Kaplan bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi ve şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz Çarşamba gününden bu yana ilçemizde etkisini devam ettiren karla ve çığlarla mücadelemiz devam ediyor. Gerek karayolları gerek büyükşehir belediyesi personelleri ve iş makineleriyle müdahaleler yapılıyor. Ancak Van-Çatak karayolunda 4 farklı bölgede çığımız gelmiş. Göründüğü üzere 5 metreyi aşkın bir çığımız var. Şu anda o bölgedeyiz. Fakat ilçemizde üç gündür enerji kesintisi var. Hastanelerde vatandaşlarımız mağdur durumda. Hastalarımız mağdur durumda. Karayollarının ve diğer kamu kurumlarının ivedi bir şekilde bu yolun ulaşıma açılması gerekmektedir. Yakıt sıkıntısı yaşanmaktadır. İş makinelerinde yakıt sorunu yaşıyoruz. Van-Çatak karayolunun ivedi bir şekilde açılmasını talep ediyoruz"

Yetkililer ve ekipler, yol açma ile enerji arızalarını gidermek için çalışmalarını sürdürüyor; bölge halkı acil müdahale bekliyor.

