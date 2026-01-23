Adıyaman Gölbaşı'nda Yoğun Kar: 26 Köye Ulaşım Sağlanamıyor

Köy yolları kapandı, açma çalışmaları sürüyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 26 köy ile bu köylere bağlı mezralara ulaşım sağlanamıyor.

Gölbaşı ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santime ulaşırken, kırsal bölgelerde bu kalınlık 25 santime kadar çıktı.

Ulaşıma kapalı olan yerler arasında Belören Beldesi, Haydarlı, Kösüklü, Yeniköy, Çatalağaç, Küçükören, Hamzalar, Meydan, Karabahşılı, Örenli, Yeşilova, Aşağıazaplı, Bağlarbaşı, Akçakaya, Aktoprak, Yukarıkarakuyu, Cankara, Çataltepe, Akçabel, Yaylacık, Kalemkaş, Çakmak, Aşağınasırlı, Aşağıkarakuyu, Yukarınasırlı ve Gedikli köyü ile bu köylere bağlı mezralar yer alıyor.

Kapan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

