Adıyaman Gölbaşı'nda Yoğun Kar: 26 Köye Ulaşım Sağlanamıyor

Adıyaman Gölbaşı'da 2 gündür süren yoğun kar nedeniyle ilçe merkezinde 10 cm, kırsalda 25 cm'ye ulaşan kar 26 köy ve mezralara ulaşımı kesti.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 11:40
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 11:40
Köy yolları kapandı, açma çalışmaları sürüyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 26 köy ile bu köylere bağlı mezralara ulaşım sağlanamıyor.

Gölbaşı ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santime ulaşırken, kırsal bölgelerde bu kalınlık 25 santime kadar çıktı.

Ulaşıma kapalı olan yerler arasında Belören Beldesi, Haydarlı, Kösüklü, Yeniköy, Çatalağaç, Küçükören, Hamzalar, Meydan, Karabahşılı, Örenli, Yeşilova, Aşağıazaplı, Bağlarbaşı, Akçakaya, Aktoprak, Yukarıkarakuyu, Cankara, Çataltepe, Akçabel, Yaylacık, Kalemkaş, Çakmak, Aşağınasırlı, Aşağıkarakuyu, Yukarınasırlı ve Gedikli köyü ile bu köylere bağlı mezralar yer alıyor.

Kapan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

