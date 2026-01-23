Patnos’ta Kar Temizleme Seferberliği: Patnos Belediyesi Sahada

Patnos’ta Kar Temizleme Seferberliği

Günlerce etkili olan yoğun kar yağışının durmasının ardından Patnos Belediyesi, ilçe genelinde kar temizleme çalışmalarını hızlandırdı. Yağış süresince teyakkuz halinde olan ekipler, karın dinmesiyle birlikte özellikle ilçe merkezinde kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattı.

Çalışmaların kapsamı

Belediyeye bağlı ekipler, ana arterler başta olmak üzere cadde, sokak, kaldırım ve meydanlarda biriken karları iş makineleri ve kamyonlarla temizleyerek ulaşımın daha güvenli ve sağlıklı şekilde sağlanmasını hedefliyor.

Öncelikler ve uygulamalar

Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgeler öncelikli olmak üzere, kaldırımlarda biriken kar ve buzlanmaya karşı temizlik ve tuzlama faaliyetleri yürütülüyor. Çalışmalar sırasında özellikle okul çevreleri, hastane yolları ve kamu kurumlarının bulunduğu alanlara titizlikle müdahale ediliyor.

Belediye yetkililerinden açıklama

Patnos Belediyesi yetkilileri, kar temizleme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyen durumların en aza indirilmesi için ekiplerin gece gündüz sahada olduğunu ifade etti. Yetkililer, olası buzlanma ve yeni yağışlara karşı da gerekli tedbirlerin alındığını, hava şartlarının yakından takip edildiğini bildirdi.

Vatandaşların tepkisi

Vatandaşlar, kar yağışının ardından hızlı şekilde başlatılan temizlik çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Patnos Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

