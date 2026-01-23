Yozgat'ta Karla Mücadele Sürüyor: Kadışehri'nde Özel İdare ve Jandarma Seferber

Yozgat'ta karla mücadele aralıksız devam ediyor

Yozgat genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası Kadışehri ilçesinde Özel İdare ekipleri sahada aralıksız çalışıyor. Ekipler, yolların ulaşıma açık kalması için gece gündüz demeden kar temizleme ve yol açma operasyonları yürütüyor.

Ekiplerin çalışmaları ve araç kurtarma çalışmaları

Çalışmalarda jandarma ekipleriyle koordinasyon sağlanıyor. Yolda kalan araçların iş makineleriyle kardan kurtarılması için yürütülen müdahaleler, ekiplerin fedakarca mesai yapmasıyla sürüyor.

Ana arterler ve ulaşıma kapanan yollar öncelikli olarak temizleniyor; ekipler günlük hayatın olumsuz etkilenmemesi için yoğun çaba harcıyor.

Sürücülere uyarı

Yetkililer, mecburi olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiğini vurguluyor. Trafiğe çıkacak sürücülere ise kış tedbirlerine uygun araç ve ekipmanla seyahat etmeleri tavsiye ediliyor.

YOZGAT’TA ÖZEL İDARE EKİPLERİ KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.