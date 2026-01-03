DOLAR
Adıyaman Sincik'te Yoğun Kar: Karakuş Mevkii'nde Araçlar Mahsur Kaldı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Karakuş mevkii'nde yoğun kar yağışı nedeniyle birçok araç yolda mahsur kaldı; sürücüler kar temizliği sonrası yollarına devam etti.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 15:32
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 15:32
Adıyaman — Sincik-Kahta karayolu, Karakuş mevkii

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok araç yolda mahsur kaldı.

Olay, Sincik-Kahta karayolu Karakuş mevkiinde yaşandı. Mahsur kalan sürücüler, bulundukları yerden kurtulmak için yoğun çaba sarf etti.

Saatlerce mahsur kalan sürücüler, karların temizlenmesinin ardından yollarına kaldıkları yerden devam etti.

