Adıyaman Sincik'te Yoğun Kar: Karakuş Mevkii'nde Araçlar Mahsur Kaldı
Adıyaman — Sincik-Kahta karayolu, Karakuş mevkii
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok araç yolda mahsur kaldı.
Olay, Sincik-Kahta karayolu Karakuş mevkiinde yaşandı. Mahsur kalan sürücüler, bulundukları yerden kurtulmak için yoğun çaba sarf etti.
Saatlerce mahsur kalan sürücüler, karların temizlenmesinin ardından yollarına kaldıkları yerden devam etti.
