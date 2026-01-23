Adıyaman Sincik'te Yoğun Kar: Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yaklaşık 2 gündür süren kar nedeniyle Sincik-Kahta ve Sincik-Yarpuzlu yollarında mahsur kalan araçlar iş makineleriyle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 11:40
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 11:40
Adıyaman Sincik'te Yoğun Kar: Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı

Adıyaman Sincik'te Yoğun Kar: Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı

Yoğun kar ulaşımı aksattı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı sonucu birçok araç yolda mahsur kaldı. Bölgedeki yağış yaklaşık 2 gündür aralıksız devam ediyor.

Sürücüler, Sincik-Kahta ve Sincik-Yarpuzlu karayolu üzerinde ilerleyemeyerek yollarda kaldı. Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle trafik akışı durdu.

Kurtarma ve temizlik çalışmaları

Mahsur kalan araçlar iş makineleri tarafından çekilerek kurtarıldı. Araçların kurtarılmasının ardından yine iş makineleriyle kapanan yollarda temizleme çalışması yapıldı.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, olumsuz hava şartlarının devam ettiğini belirterek zorunlu olmadıkça araçların trafiğe çıkmaması konusunda sürücüleri uyardı.

ADIYAMAN’IN SİNCİK İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI BİRÇOK ARAÇ YOLDA MAHSUR...

ADIYAMAN’IN SİNCİK İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI BİRÇOK ARAÇ YOLDA MAHSUR KALDI.

ADIYAMAN’IN SİNCİK İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI BİRÇOK ARAÇ YOLDA MAHSUR...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'nın İlk Renkli Gazetesi Sonsöz 26. Yaşını Kutladı
2
Kars Kalesi'nde Kızak Şenliği: Çocuklar Kale Yokuşunda Kaydı
3
Kuşadası'nda Sel: Davutlar'da Bahçeler Göle Döndü
4
Mardin Büyükşehir, Derik zeytini için dal kanseriyle etkin mücadele
5
Gaziantep'te Kar Engel Tanımadı: Nikah Memuru Eve Gelip Çifti Evlendirdi
6
Çameli Belediyesi'nden Kışa Güçlü Müdahale: Yeni Tuzlama Aracı Görevde
7
Şırnak'ta Kar Engeli: Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Uçuşlar İptal

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları