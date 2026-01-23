Adıyaman Sincik'te Yoğun Kar: Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı
Yoğun kar ulaşımı aksattı
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı sonucu birçok araç yolda mahsur kaldı. Bölgedeki yağış yaklaşık 2 gündür aralıksız devam ediyor.
Sürücüler, Sincik-Kahta ve Sincik-Yarpuzlu karayolu üzerinde ilerleyemeyerek yollarda kaldı. Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle trafik akışı durdu.
Kurtarma ve temizlik çalışmaları
Mahsur kalan araçlar iş makineleri tarafından çekilerek kurtarıldı. Araçların kurtarılmasının ardından yine iş makineleriyle kapanan yollarda temizleme çalışması yapıldı.
Yetkililerden uyarı
Yetkililer, olumsuz hava şartlarının devam ettiğini belirterek zorunlu olmadıkça araçların trafiğe çıkmaması konusunda sürücüleri uyardı.
ADIYAMAN’IN SİNCİK İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI BİRÇOK ARAÇ YOLDA MAHSUR KALDI.