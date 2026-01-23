Sivas'ta kar nedeniyle bin 231 köyden 945'ine ulaşım kapandı

Sivas'ta kar ve tipi sonucu bin 231 köyden 945 yerleşimin yolu kapandı; İl Özel İdaresi ve Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri aralıksız çalışıyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 14:05
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 14:05
Karla mücadele ekipleri yolları açmak için aralıksız çalışıyor

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle, Türkiye'nin bin 231 köyüne sahip kentte yoğun yağış sonrası 945 yerleşim yerinin yolu araç ulaşımına kapandı.

Olayın ardından İl Özel İdaresi ekiplerince karla mücadele çalışmaları başlatıldı. Sahada görev yapan ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için aralıksız mesai yapıyor.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin tüm imkânlarını seferber ederek ulaşımın yeniden sağlanması için yoğun gayret gösterdiği ifade edildi.

