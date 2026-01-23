Sivas'ta kar nedeniyle bin 231 köyden 945'ine ulaşım kapandı

Karla mücadele ekipleri yolları açmak için aralıksız çalışıyor

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle, Türkiye'nin bin 231 köyüne sahip kentte yoğun yağış sonrası 945 yerleşim yerinin yolu araç ulaşımına kapandı.

Olayın ardından İl Özel İdaresi ekiplerince karla mücadele çalışmaları başlatıldı. Sahada görev yapan ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için aralıksız mesai yapıyor.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin tüm imkânlarını seferber ederek ulaşımın yeniden sağlanması için yoğun gayret gösterdiği ifade edildi.

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE 945 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI. EKİPLER, YOLLARIN ULAŞIMA AÇILMASI İÇİN ARALIKSIZ MESAİ YAPIYOR.