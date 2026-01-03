DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.871.765,86 -0,4%

Kırşehir Çiçekdağı'nda İki Kurt Şehre İndi

Kırşehir'in Çiçekdağı'nda kar nedeniyle yiyecek bulamayan iki kurt, şehir merkezine yakın bir noktada görüldü; yetkililer akşam ve gece için uyardı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 14:21
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 14:21
Kırşehir Çiçekdağı'nda İki Kurt Şehre İndi

Kırşehir Çiçekdağı'nda İki Kurt Şehre İndi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde etkili kar yağışının ardından, doğada yiyecek bulmakta zorlanan iki kurt şehir merkezine yakın bir noktada görüntülendi.

Olayın Detayları

Kar kalınlığının artmasıyla birlikte besin kaynaklarına ulaşamayan kurtların yerleşim alanlarına kadar indiği öğrenildi. Bölgedeki kurtlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla fotoğraflandı ve bir süre çevrede dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

Yetkililerin Uyarısı

Yetkililer, özellikle akşam ve gece saatlerinde dışarıda bulunan vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti ve benzer durumların yaşanabileceği yönünde uyarıda bulundu.

KIRŞEHİR’İN ÇİÇEKDAĞI İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN DOĞADA YİYECEK BULMAKTA...

KIRŞEHİR’İN ÇİÇEKDAĞI İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN DOĞADA YİYECEK BULMAKTA ZORLANAN İKİ KURT, ŞEHİR MERKEZİNE YAKIN BİR NOKTADA GÖRÜNTÜLENDİ.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da 3,5 Yaşındaki Lavin Greyderle Ambulanstan Hastaneye Taşındı
2
Şırnak'ta Çığ Nedeniyle Kapanan Yol Ulaşıma Açıldı
3
Malatya Akçadağ'da bin 600 rakımda kar keyfi — Kozluca'da arkadaşların ilginç eğlencesi
4
Kumluca-Kemer Karayolu'nda Heyelan: D-400'e Kayalar Yola Saçıldı
5
Gümüşhane’de Yaban Hayvanlarına Yemleme Seferberliği
6
Van'dan 'Gazze’yi Unutmayın' Çağrısı — Van Filistin’e Destek Platformu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları