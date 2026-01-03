Kırşehir Çiçekdağı'nda İki Kurt Şehre İndi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde etkili kar yağışının ardından, doğada yiyecek bulmakta zorlanan iki kurt şehir merkezine yakın bir noktada görüntülendi.

Olayın Detayları

Kar kalınlığının artmasıyla birlikte besin kaynaklarına ulaşamayan kurtların yerleşim alanlarına kadar indiği öğrenildi. Bölgedeki kurtlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla fotoğraflandı ve bir süre çevrede dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

Yetkililerin Uyarısı

Yetkililer, özellikle akşam ve gece saatlerinde dışarıda bulunan vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti ve benzer durumların yaşanabileceği yönünde uyarıda bulundu.

