Isparta Belediyesi'nin Sömestr Sürprizi: Davraz'a Ücretsiz Seferler

Isparta Belediyesi, sömestre tatiline özel düzenlediği ücretsiz otobüs seferleri ile çocuklar ve vatandaşları Akdeniz'in incisi Davraz Kayak Merkezi'nde buluşturdu. Katılımcılar telesiyeje binip kızak kayarak keyifli bir gün geçirdi.

Ulaşım ve program detayları

Sezonun açılmasıyla birlikte belediye, tatili değerlendirmek isteyen ailelere ücretsiz ulaşım imkânı sundu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in duyurduğu uygulama kapsamında ilk otobüsler hareket etti. Saat 10.30'da belediye hizmet binası önünden kalkış yapan otobüslerde vatandaşları Belediye Başkan Yardımcısı Musa Macit uğurladı.

Musa Macit vatandaşlara hitaben, "Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’in sömestre tatiline özel düzenlediği bu etkinlikte vatandaşlarımız cumartesi ve pazar günleri ücretsiz şekilde Davraz’ı gezip görebilecek. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Davraz'da kar keyfi

Isparta Belediyesi organizasyonu ile Davraz Kayak Merkezi'ne ulaşan çocuklar ve vatandaşlar gün boyunca çeşitli etkinliklere katıldı. Kızakla kayıp telesiyeje binen katılımcılar, karın tadını çıkararak eğlenceli saatler geçirdi. Program kapsamında Davraz’da vakit geçiren vatandaşlar, saat 15.30'ta tekrar otobüslerle kent merkezine döndü.

Vatandaş ve gençlerin memnuniyeti

Ücretsiz seferlerden memnun olduklarını belirten vatandaşlar etkinliğin sosyal belediyecilik açısından önemine vurgu yaptı. Mehmet Evecen hizmetten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle aktardı: "Çok kalabalık vardı ve geldiğimize çok sevindik. Böyle bir etkinliğin yapılmış olması sosyal belediyecilik anlamında çok güzel. Antalya’dan Isparta’ya taşındık ve kısa sürede yapılan hizmetleri görmek bizi mutlu etti."

Gençler ve çocuklar da etkinlikten mutlu ayrıldı: "Kayak yaptık, telesiyeje bindik, çok mutlu olduk. Karne hediyesi olarak çok iyi oldu. Uzun zamandır Davraz’a gelmemiştik, çok güzel bir etkinlik oldu" dediler.

Seferler devam ediyor

Ücretsiz seferler bugün de sürüyor ve program yarın da devam edecek. Otobüsler yine belediye binası önünden saat 10.30'da hareket edecek.

Belediyenin sömestr sürprizi çocukları Davraz’da karla buluşturdu