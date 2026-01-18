Isparta Belediyesi'nin Sömestr Sürprizi: Davraz'a Ücretsiz Seferler

Isparta Belediyesi, sömestreye özel ücretsiz otobüs seferleriyle çocuk ve vatandaşları Davraz Kayak Merkezi'ne taşıdı; etkinlik bugün ve yarın devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 11:53
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 11:53
Isparta Belediyesi'nin Sömestr Sürprizi: Davraz'a Ücretsiz Seferler

Isparta Belediyesi'nin Sömestr Sürprizi: Davraz'a Ücretsiz Seferler

Isparta Belediyesi, sömestre tatiline özel düzenlediği ücretsiz otobüs seferleri ile çocuklar ve vatandaşları Akdeniz'in incisi Davraz Kayak Merkezi'nde buluşturdu. Katılımcılar telesiyeje binip kızak kayarak keyifli bir gün geçirdi.

Ulaşım ve program detayları

Sezonun açılmasıyla birlikte belediye, tatili değerlendirmek isteyen ailelere ücretsiz ulaşım imkânı sundu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in duyurduğu uygulama kapsamında ilk otobüsler hareket etti. Saat 10.30'da belediye hizmet binası önünden kalkış yapan otobüslerde vatandaşları Belediye Başkan Yardımcısı Musa Macit uğurladı.

Musa Macit vatandaşlara hitaben, "Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’in sömestre tatiline özel düzenlediği bu etkinlikte vatandaşlarımız cumartesi ve pazar günleri ücretsiz şekilde Davraz’ı gezip görebilecek. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Davraz'da kar keyfi

Isparta Belediyesi organizasyonu ile Davraz Kayak Merkezi'ne ulaşan çocuklar ve vatandaşlar gün boyunca çeşitli etkinliklere katıldı. Kızakla kayıp telesiyeje binen katılımcılar, karın tadını çıkararak eğlenceli saatler geçirdi. Program kapsamında Davraz’da vakit geçiren vatandaşlar, saat 15.30'ta tekrar otobüslerle kent merkezine döndü.

Vatandaş ve gençlerin memnuniyeti

Ücretsiz seferlerden memnun olduklarını belirten vatandaşlar etkinliğin sosyal belediyecilik açısından önemine vurgu yaptı. Mehmet Evecen hizmetten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle aktardı: "Çok kalabalık vardı ve geldiğimize çok sevindik. Böyle bir etkinliğin yapılmış olması sosyal belediyecilik anlamında çok güzel. Antalya’dan Isparta’ya taşındık ve kısa sürede yapılan hizmetleri görmek bizi mutlu etti."

Gençler ve çocuklar da etkinlikten mutlu ayrıldı: "Kayak yaptık, telesiyeje bindik, çok mutlu olduk. Karne hediyesi olarak çok iyi oldu. Uzun zamandır Davraz’a gelmemiştik, çok güzel bir etkinlik oldu" dediler.

Seferler devam ediyor

Ücretsiz seferler bugün de sürüyor ve program yarın da devam edecek. Otobüsler yine belediye binası önünden saat 10.30'da hareket edecek.

Belediyenin sömestr sürprizi çocukları Davraz’da karla buluşturdu

Belediyenin sömestr sürprizi çocukları Davraz’da karla buluşturdu

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağrı Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç'tan Esnaf Ziyareti
2
Nikfer Kayak Merkezi'ne Hafta Sonu Ziyaretçi Akını
3
Başkan Kurnaz: İlkadım'da Down Sendromlu Çocuklar ve Ailelerine Tam Destek
4
Kartal'da Kısa Süreli Yoğun Kar Yağışı
5
Aydın ve Özhan, Adıyaman İlçelerinde 'Hizmet ve Kararlılık' Mesajı Verdi
6
AK Parti Malatya İl Danışma Meclisi'nde Yerel Yönetim Vurgusu
7
Trabzon'da Karla Mücadele Sürüyor: 716 Mahallede Yol Açık

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları