Bartın'a 1 milyon 400 bin dolar yatırım: Esenyurt Yöresel Ürünler Pazarı kuruluyor

Yayın Tarihi: 23.01.2026 16:17
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 16:17
Bartın’ın merkez ilçesine bağlı Esenyut köyünde 1 milyon 400 bin dolar yatırım değerindeki yöresel ürünler pazarı kurulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde; Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, IFAD ek finansmanı, UNDP iş birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti katkılarıyla yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında, Esenyurt Yöresel Ürünler Pazar Yeri yapımına ilişkin ihale süreci tamamlandı.

İhale sonucunda 13 Ocak 2026 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. 2026 yılında tamamlanması planlanan proje kapsamında; 25 metrekare büyüklüğünde 20 adet kapalı ahşap satış alanı, 500 metrekare açık pazar alanı, otoparklar, idari bina ve çocuk oyun alanı yer alacak.

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İlimizdeki tarımsal kooperatiflerimiz, birliklerimiz, yerel markalarımız ve çiftçilerimiz ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturacak. Bu nitelikli yatırım yerel üretimi güçlendirecek, üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturacak, istihdama katkı sağlayacak, kırsal kalkınmaya sürdürülebilir bir ivme kazandıracaktır. İlimizin üretim potansiyelini görünür kılacak, yerel markalarımızın gelişimine zemin hazırlayacak bu önemli yatırımın Bartın’ımıza hayırlı olmasını diliyorum".

