Adli Tıp Kurumu Türkiye Genelinde 229 Personel Alacak! 14 Meslek ve En az Lise Mezunu Adaylar Başvurabilir

14 Meslek ve En az Lise Mezunu Adaylar Dikkat! Adli Tıp Kurumu 229 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından 229 sözleşmeli personel alımı yapmak için yayımlanmıştır. İlana göre, alınacak personellerin farklı eğitim düzeyleri, pozisyonları ve şartları vardır. Başvurular 5-18 Şubat 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru yapmak isteyen adayların 2022 yılı KPSS puanına sahip olmaları ve diğer genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu'nun yayımladığı 229 sözleşmeli personel alımı ilanı kapsamında adaylardan aranan şartlar ve başvuru süreci şu şekildedir:





Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Adaylarından Aranan Genel Şartlar:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum olmamak,

3. Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

4. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak,

5. Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak,

6. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlikle ilgisi olmamak,

7. 18 Şubat 2024 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonları için 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak).

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Adaylarında KPSS Şartı:

Alımlar 2022 yılı KPSS puanı ile yapılacak olup adayların Lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Adaylarında Pozisyonlara Göre İstenen Özel Şartlar:

1. Diğer Teknik Hizmet Personeli (Kimyager): Kimya lisans programından mezun olmak.

2. Laborant: Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarından birinden mezun olmak.

3. Mühendis: Adli Bilişim Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak.

4. Biyolog: Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji lisans programlarından birinden mezun olmak.

5. Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesi gereğince güvenlik soruşturması olumlu olmak.

6. İnfaz ve Koruma Memuru: 170 cm boyundan kısa boylu olmamak, görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak.

7. Sağlık Teknikeri: Adli Tıp Teknikerliği, Otopsi Yardımcılığı, Adli Tıp önlisans programlarından birinden mezun olmak.

8. Hemşire: Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programlarından birinden mezun olmak.

9. Destek Personeli (Hizmetli): Ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Adayı Alım Başvuru Süreci:

- Başvurular 5 - 18 Şubat 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.

- Başvuru linki için BURAYA tıklayın

Adayların ilan metnini detaylı bir şekilde inceleyerek başvuru şartlarına tam olarak uygun olup olmadıklarını kontrol etmeleri önemlidir.