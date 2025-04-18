DOLAR
37,97 -0,22%
EURO
43,18 -0,25%
ALTIN
4.068,77 -0,25%
BITCOIN
3.224.770,33 0,21%

Trabzon'da Sağlıkçılar Türk Halk Müziği Konseri Düzenledi

Trabzon Sağlık Müdürlüğü, sağlıkçılardan oluşan koronun Türk halk müziği konseri düzenledi. Konserde unutulmaz anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 01:17
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 01:17
Trabzon'da Sağlıkçılar Türk Halk Müziği Konseri Düzenledi

Trabzon'da 'Şifadır Türküler' Konseri Coşkuyla Gerçekleşti

Trabzon Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Şifadır Türküler' temalı Türk halk müziği konserinin üçüncüsü, sağlık çalışanlarından oluşan korodan oluşan muhteşem bir etkinlik olarak gerçekleşti.

Koro, Müzikseverlerle Buluştu

Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konsere, 'Özümüz Sözümüz Türküler' sloganıyla sağlık çalışanları katıldı. Konserde Sivas, Diyarbakır, Kırıkkale, Trabzon, Trakya, Erzincan ve Muğla yöresine ait türküler, koro ve solo olarak sanatseverlerle buluşturuldu.

Volkan Konak Anısına Türkü

Konserde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentinde hayatını kaybeden Volkan Konak'ın 'Gardaş' türküsü de seslendirildi. Koro, dinleyicilerden uzun süre alkış aldı.

Vali Yıldırım'ın Duygusal Anları

Etkinliğin sonunda Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, türkülerde anlatılan hikayelerin yaşanmışlıkların yansıması olduğunu vurguladı. Musa Eroğlu'nun 'Yolun sonu görünüyor' ve Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 'Uzun ince bir yoldayım' türkülerinin duygusal hikayelerini paylaşarak izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Belediye Başkanı'ndan Övgü

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, konserin tek kelimeyle 'muhteşem' olduğunu belirterek, sağlıkçılar aracılığıyla türkülerin kendilerine 'şifa' bulduğunu ifade etti. Genç, Kovid-19 salgını dönemindeki fedakarlıkları hatırlatarak, vefat eden sağlık çalışanlarına Allah’tan rahmet diledi.

Morale Dönüşen Bir Etkinlik

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, üçüncüsünü düzenledikleri konserle birlikte türkülerin hikayelerine de yer verdiklerini belirterek, etkinliğin sağlık çalışanlarına destek ve moral sağladığını ifade etti.

Ödüller ve Eğlenceli Anlar

Konuşmaların ardından Vali Yıldırım, sanatçı Yılmaz Demirtaş’a plaket takdim etti. Ayrıca Genç ve Usta, koro şefi Seray Odabaş’a plaket ve çiçek sundu. Konsere katılan kamu kurumu yöneticileri ve sağlık çalışanlarının aileleri, huzurevi sakinleriyle birlikte türküler eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Trabzon Sağlık Müdürlüğünce "Şifadır Türküler" temasıyla düzenlenen Türk halk müziği konserlerinin...

Trabzon Sağlık Müdürlüğünce "Şifadır Türküler" temasıyla düzenlenen Türk halk müziği konserlerinin üçüncüsü yapıldı. Sağlık çalışanlarından oluşan koro, "Özümüz Sözümüz Türküler" sloganıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle bir araya geldi. Konserde, Sivas, Diyarbakır, Kırıkkale, Trabzon, Trakya, Erzincan ve Muğla yöresine ait türküler koro ve solo olarak seslendirildi.

Trabzon Sağlık Müdürlüğünce "Şifadır Türküler" temasıyla düzenlenen Türk halk müziği konserlerinin...

Trabzon Sağlık Müdürlüğünce "Şifadır Türküler" temasıyla düzenlenen Türk halk müziği konserlerinin üçüncüsü yapıldı. Sağlık çalışanlarından oluşan koro, "Özümüz Sözümüz Türküler" sloganıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle bir araya geldi. Konserde, Sivas, Diyarbakır, Kırıkkale, Trabzon, Trakya, Erzincan ve Muğla yöresine ait türküler koro ve solo olarak seslendirildi.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik'te Minareden Şeker Sarkıtma Geleneği Yaşatılıyor
2
Tepecik Höyüğü'nde bulunan küller, 3.500 yıl önceki Santorini patlamasına işaret ediyor
3
Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
4
Kudüs Şairi Mehmet Akif İnan, 25. Ölüm Yılında Anıldı
5
Namık Kemal Evi'ni 2024'te 8 Bin Ziyaretçi Gezdi
6
2025 Yılında Yengeçleri Bekleyen Değişim ve Fırsatlar
7
1-2-3-4 çocuklu annelere 136 bin TL'lik dev destek! İki şartı sağlamak gerekiyor

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor