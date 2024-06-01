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OGM personeli olacaklar belli oldu! Listede adınız var mı bakın

OGM yeni personellerini seçti! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 01.06.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 15:44
OGM personeli olacaklar belli oldu! Listede adınız var mı bakın

Orman Genel Müdürlüğü başvuru sonuçlarını ilan etti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

OGM PERSONEL ALIMLARI

Orman Genel Müdürlüğü 124 sözleşmeli kamu personeli için başvuru sonuçlarını açıkladı. Adayların 3 Haziran ile 7 Haziran tarihleri arasında teslim etmesi gerekiyor. Adaylar 2022 KPSS puanlarına göre sıralandı ve 124 sözleşmeli personel alımı yapıldı. Adaylar sonuçlarına https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet sitesi üzerinden e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecekler. Yerleştirme hakkı kazanan adayların 3 Haziran ile 7 Haziran tarihleri arasında gerekli belgeleri Söğütözü Caddesi Beştepe Mahallesi No 8/1 Yenimahalle Ankara adresine şahsen teslim etmeleri gerekiyor. Son evrak teslim tarihi sonrasında yapılacak evrak teslimleri kabul edilmeyecek. Yerleştirme hakkı kazanan adayların bilgisayar ortamında doldurulmuş yerleştirme başvuru formu, kimlik kartı fotokopisi, mezun belgesi ya da geçici mezuniyet belgesi, 27 Nisan tarihi sonrasında alınmış adli sicil kaydı belgesi, 

ogm başvuru sonuçları açıklandı

e-Devlet sisteminden alınan Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı, 6 tane vesikalık fotoğraf, sağlık kuruluşlarından alınan görevini yapmaya engel akıl hastalığı bulunmamıştır tek hekim sağlık raporu; Avukatlık kadrosuna başvuru yapan adayların Avukatlık ruhsatnamesi, en az 2 sene mesleğine devam ettiğini gösteren belge; Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuru yapan adayların özel güvenlik kartı veya özel güvenlik sertifikası aslı ve fotokopisi, sağlık raporu; Destek Personeli kadrosuna başvuru yapan adayların en az C sınıfı sürücü belgesi, psikoteknik belgesi, SRC3 ya da SRC4 belgesi; Mühendis kadrosuna başvuru yapan adayların en az iki senelik mesleki deneyime sahip olduğuna dair belgesi; Tekniker Uçak Bakım kadrosuna başvuru yapan adayların en az iki sene deneyime sahip olduğuna dair e-Devlet sisteminden alınmış Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı belgesi; Büro Personeli Grafiker kadrosuna başvuru yapan adayların en az iki sene deneyime sahip olduğunu gösteren e-Devlet sisteminden alınan Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı belgelerini ibraz etmeleri gerekiyor. Atama hakkı kazanan adayların listeleri file:///C:/Users/Acer/AppData/Local/Temp/f215c37f-e1aa-449b-982a-c7c50c71fe77_13213EK1124ADETS%C3%96ZLE%C5%9EMEL%C4%B0PERSONELYERLE%C5%9ET%C4%B0RMESONU%C3%87LARI%20(pdf.io).zip.e77/13213EK1124ADETS%C3%96ZLE%C5%9EMEL%C4%B0PERSONELYERLE%C5%9ET%C4%B0RMESONU%C3%87LARI.html internet sitesi üzerinden paylaşılıyor. 

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