Bir fıs parfüm saatlerce cildinizde kalacak! Parfümün kalıcılığını artıran tüyo!

Sıcak havalarda ve yüksek nemde dahi parfümün etkisini hemen artırarak dayanıklılığını uzun süre koruyacak bir yöntem sonunda keşfedildi.

Yaz aylarında parfümünüzün teninizde tüm gün boyunca kalmasını sağlamanın basit bir yolu bulunmaktadır. Özellikle sıcak havalarda terleme arttığından parfüm kokusunun çabuk uçması kaçınılmaz olabilir. Ancak, bu sorunu çözebilecek etkili bir çözüm bulunmaktadır.







SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Güzel kokuların kendine güveni artırdığı ve çevresine keyif verdiği bilinen bir gerçektir. Ancak, sıkılan parfümün kokusunun gün boyu sürmemesi problemine pratik bir çözüm bulundu. Bu yöntem sosyal medyada hızla yayılarak birçok kişinin ilgisini çekti.

YENİ KEŞFEDİLEN PÜF NOKTASI

Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan videoda, vazelini kaynar suyla karıştırarak sıvı hale getirip buzdolabında beklettiğini ve parfümün bu karışıma eklenerek losyon formuna getirildiğini göstermektedir.

Bu vazelin bazlı losyon, parfümün kokusunu uzun süre koruyarak gün boyu taze ve hoş bir koku sunmaktadır.





DENEYENLERDEN OLUMLU GERİ BİLDİRİMLER

Yöntemi deneyen kullanıcılar, parfümün etkisini uzun süre koruduğunu ve favori parfümlerini vazelin ile daha etkili hale getirebildiklerini belirtmektedirler. Bu basit ve etkili yöntem sayesinde, artık parfüm kokusunun kalıcılığını artırabilir ve tüm gün boyunca hoş bir kokuyla çevrenizdeki insanlara keyif verebilirsiniz.