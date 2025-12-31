AFAD Amasya'da karlı yolda mahsur kalan 9 öğrenciyi kurtardı

Yassıçal yolunda mahsur kalan servis çocukları güvenle evlerine teslim edildi

Amasya'da, il merkezinden Yassıçal köyüne doğru hareket eden öğrenci servisi minibüsü, karla kaplı yolda yokuşta kaldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD arama-kurtarma ekibi yönlendirildi.

Ekipler, minibüsün bulunduğu yere ulaşarak 9 öğrenciyi araca aldı ve ailelerine kadar güvenle teslim etti.

Öğrencilere yeni yıl hediyesi olarak bere de verildi.

AMASYA’DA KARLI YOLDA MAHSUR KALAN ÖĞRENCİ SERVİSİNDEKİ ÇOCUKLARIN YARDIMINA AFAD EKİBİ YETİŞTİ. İL MERKEZİNDEN YASSIÇAL KÖYÜNE DOĞRU HAREKET EDEN MİNİBÜS, KARLA KAPLI YOLDA YOKUŞTA KALDI. DURUMUN 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİNE BİLDİRİLMESİ ÜZERİNE BÖLGEYE AFAD ARAMA-KURTARMA EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.