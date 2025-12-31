DOLAR
AFAD Amasya'da Karlı Yolda Mahsur Kalan 9 Öğrenciyi Kurtardı

Amasya'da Yassıçal yolunda yokuşta kalan öğrenci servisini AFAD ekipleri kurtardı; 9 öğrenci güvenle evlerine teslim edildi, öğrencilere bere hediye edildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 23:09
Yassıçal yolunda mahsur kalan servis çocukları güvenle evlerine teslim edildi

Amasya'da, il merkezinden Yassıçal köyüne doğru hareket eden öğrenci servisi minibüsü, karla kaplı yolda yokuşta kaldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD arama-kurtarma ekibi yönlendirildi.

Ekipler, minibüsün bulunduğu yere ulaşarak 9 öğrenciyi araca aldı ve ailelerine kadar güvenle teslim etti.

Öğrencilere yeni yıl hediyesi olarak bere de verildi.

