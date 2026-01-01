Ağrı Valisi Mustafa Koç'tan Yılın Son Gününde 112, Hastane ve Güvenlik Ziyaretleri

Ağrı Valisi Mustafa Koç'tan yılın son gününde kurum ziyaretleri

Görev başındaki personelin yeni yılı kutlandı

Ağrı Valisi Mustafa Koç, 2025 yılının son gününde vatandaşların huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan birimleri ziyaret ederek görev başındaki personele yeni yıl tebriğinde bulundu.

Vali Koç, ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti. Burada çalışanlarla bir araya gelen Vali Koç, fedakârca yürütülen hizmetlerden dolayı teşekkür ederek personelin yeni yılını kutladı.

Daha sonra il protokolü ile birlikte Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden Vali Koç, yeni yıla görev başında giren sağlık çalışanlarıyla sohbet etti ve hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Koç, sağlık personelinin özverili çalışmalarına özellikle vurgu yaptı.

Vali Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ve İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ile birlikte polis ve jandarma uygulama noktalarını da ziyaret etti. Yeni yıla çalışarak girecek olan kolluk kuvvetlerine kolaylıklar dileyen Vali Koç, vatandaşların huzur ve güvenliği için yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Vali Koç ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yeni bir yıla girerken; umutlarımızı tazelediğimiz, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdiğimiz bir başlangıcın eşiğindeyiz. 2026 yılının ilimize, ülkemize ve aziz milletimize sağlık, huzur, bereket ve başarılar getirmesini temenni ediyorum. Geride bıraktığımız yılda olduğu gibi, yeni yılda da hemşehrilerimizle omuz omuza, gönül gönüle çalışmaya devam edeceğiz."

Vali Koç, tüm Ağrılıların yeni yılını tebrik ederek, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl diledi.

AĞRI VALİSİ MUSTAFA KOÇ, 2025 YILININ SON GÜNÜNDE 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ, AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İLE POLİS VE JANDARMA UYGULAMA NOKTALARINI ZİYARET EDEREK GÖREV BAŞINDAKİ PERSONELİN YENİ YILINI TEBRİK ETTİ.