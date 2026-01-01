Gaziantep'te Kar Altında 2026 Yeni Yılı Coşkusu

Yeditepe Mahallesi'nde Meydan Doldu, Kutlamalar Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Gaziantep'te yüzlerce vatandaş, etkili olan yoğun kar yağışına aldırış etmeden üniversite meydanında bir araya gelerek 2026 yılını coşkuyla karşıladı.

Kent genelinde yeni yıl coşkusu hissedilirken, özellikle Yeditepe Mahallesi'nde bulunan üniversite meydanını dolduran binlerce vatandaş, soğuk hava ve kar yağışına rağmen alanda geri sayım yaparak yeni yıla girdi.

Kalabalık, cep telefonlarıyla anları ölümsüzleştirirken müzik eşliğinde eğlendi; bazı kişiler ise evlerinin çatısından havai fişek atarak kutlamalara katıldı. Kar yağışı altındaki kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu ve ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Öte yandan, kutlamalar sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı meydan ve çevresinde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

GAZİANTEP’TE 2026 YILI KAR YAĞIŞI ALTINDA COŞKUYLA KUTLANDI