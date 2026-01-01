DOLAR
Bingöl Valisi Usta, yılbaşında Ekinyolu Jandarma noktasını ziyaret etti

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, kar ve dondurucu soğuğa rağmen yılbaşında görev yapan güvenlik güçlerini Ekinyolu Jandarma noktasında ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 00:30
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 00:30
Bingöl Valisi Usta, yılbaşında Ekinyolu Jandarma noktasını ziyaret etti

Bingöl Valisi Usta, yılbaşında görev başındaki güvenlik güçleriyle bir araya geldi

Yoğun kar ve soğuğa rağmen denetim ve moral ziyareti

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmesini sağlamak amacıyla yılbaşı gecesi görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Kentte yılbaşı gecesi etkisini artıran yoğun kar yağışı, buzlanma ve dondurucu soğuk yaşanmasına rağmen, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri görevlerini aralıksız sürdürdü.

Vali Usta, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük ve İl Emniyet Müdürümüz Beyti Kalaycı ile birlikte Ekinyolu Jandarma Uygulama Noktasında görevli personelle bir araya geldi. Ziyarette, ekiplerin çalışmaları ve son durum hakkında bilgi alındı.

Görüşme sırasında Vali Usta, hem görev başındaki güvenlik güçlerinin hem de seyahat eden vatandaşların yeni yılını kutladı ve ekiplerin çalışmalarına teşekkür etti.

