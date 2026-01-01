DOLAR
Çanakkale Valisi Toraman'dan Yılbaşı Ziyareti: Görev Başındaki Ekipleri Kutladı

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yılbaşında görev başındaki polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerini ziyaret ederek saha tedbirlerini ve yeni yıl dileklerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 00:40
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 00:44
Vali Toraman saha denetimini İl protokolüyle gerçekleştirdi

Çanakkale Valisi Doç.Dr. Ömer Toraman, yılbaşı gecesinde görev başında bulunan polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Ziyarette İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve Sahil Güvenlik Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci da yer aldı. Heyet, görevi İskele Meydanı'ndaki uygulama noktasında olan personelle bir araya geldi ve personele hayırlı görevler diledi.

Vali Toraman, yılbaşı arifesinde kentte kayda değer herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, "Bugün yılbaşı münasebetiyle Çanakkaleli hemşerilerimizin, yurt içinden veya yurt dışından Çanakkale’mize gelen misafirlerimizin emniyet ve huzuru için almış olduğumuz tedbirleri sahada gözlemlemek için il emniyet müdürümüzle, il jandarma komutanımızla ve sahil güvenlik grup komutanımızla beraber dolaşıyoruz. Çok şükür şu ana kadar ilimizde kayda değer herhangi bir olumsuz hadise olmadı" dedi.

Vali Toraman, görevli personelin 7/24 esasına göre çalıştığını vurgulayarak şu bilgileri paylaştı: "İçişleri Bakanlığı’mızın talimatları doğrultusunda biz sabah saatlerinden itibaren 24 saat esasına dair olarak tedbirlerimizi önceden planlamıştık. Bu çerçevede 2 bin 628 kolluk personeli sahada görevli. 583 ekip olarak çalışıyorlar ve 577 araçla devriye hizmetlerine dahil olmak üzere bu faaliyetlerini yürütüyorlar. Denizlerde de Sahil Güvenlik Grup Komutanlığımız 8 yüzer gemisiyle, botuyla vazifesini icra ediyor. Gün boyu Tarım İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz gıda ve yiyecek denetimlerini yaptılar. Yine yapmaya devam ediyorlar. Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz fiyat etiket denetimlerini yapıyorlar. Öte yandan bizim 112 servisimiz 24 saat esasında vazifesinin başında. Her türlü ihbarı hızlı bir şekilde değerlendiriyorlar. Hastanelerimizde acil birimlerimiz, arkadaşlarımız her zaman 24 saat esasına göre vazifelerin başındalar. Ambulanslarımız, ekiplerimiz ihtiyaç olduğunda hızlı bir şekilde müdahale ediyorlar. İnşallah 2026 yılı da başta Çanakkale’miz olmak üzere ülkemize sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl olarak geçer. Biz vatandaşımızın huzuru için, can ve mal emniyeti için 7/24 görevimizin başındayız".

Vali Toraman, Yalova’da 3 polisin şehit verildiği olayla ilgili ise şunları söyledi: "Arkadaşlarımız özveriyle vazifelerini yürütüyorlar. Her türlü suç ve suçluyla mücadelede büyük bir kararlılıkla vazife yapıyorlar. Bu vesileyle son olarak Yalova’da vazifesi başında şehit olan arkadaşlarımız başta olmak üzere bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Her türlü terör örgütüyle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Vatandaşımızın yanında, onların emrinde devletimizin ve milletimizin bekası için vazifemizi şuurlu bir şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz."

