Elazığ Fethi Sekin'de Yeni Yılın İlk Dakikalarında 4 Bebek Doğdu

Elazığ Fethi Sekin'de yeni yılın ilk dakikalarında 4 bebek doğdu

3 kız, 1 erkek; ilk bebek Zeynep Hüma

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde yeni yılın ilk dakikalarında üçü kız, biri erkek olmak üzere dört bebek dünyaya geldi.

Yeni yılın ilk bebeği, anne Nida Karataş'ın 3 kilogram ağırlığında dünyaya gelen kızı Zeynep Hüma oldu. Aynı dakikalarda Sevda Çoban'ın 3 kilogram 100 gram ağırlığında dünyaya gelen kızı haberde Asya olarak yer aldığı kaydedildi; metnin diğer bölümünde ise aynı bebek için Ahsen ismi geçti. Bir diğer kız bebek, Özge Esmer'in bebeği Deniz olarak adlandırıldı. Ayrıca Arel adında bir erkek bebek de yeni yılın ilk bebekleri arasında yer aldı.

Anne Nida Karataş mutluluğunu, 'Bir kızım ve bir oğlum vardı, bu üçüncü çocuğum oldu. Hayırlı salih ve salihe evlatlar yetiştirmeyi düşünüyoruz. Devlete ve millete faydalı olmalarını istiyoruz. Allah'ım isteyen herkese nasip etsin. Çocuğum 3 kilogram ağırlığında ve ismini de Zeynep Hüma koyduk' sözleriyle paylaştı.

Anneanne Nadire Serinkaya (70) ise, 'Benim iki kız, iki oğlum var. 10 tane torunum var. Allah hayırlı yaşam nasip etsin. Daha bundan iyi bir his var mıdır. Bu yaşımda 10'uncu torun da geldi' diyerek duygularını ifade etti.

Sevda Çoban da, 'Çocuğum, kız çocuğu ve 3 kilo 100 gram olarak dünyaya geldi. Mutluyum. İsmi Ahsen olarak koyduk. Rabbim hayırlı evlat etsin' şeklinde konuştu.

Özge Esmer ise yeni yılın ilk bebeğini dünyaya getirdiği için mutlu olduğunu belirterek bebeğinin vatana ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

