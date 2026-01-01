DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.960,4 0,02%
BITCOIN
3.770.686,67 -0,16%

Elazığ Fethi Sekin'de Yeni Yılın İlk Dakikalarında 4 Bebek Doğdu

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yeni yılın ilk dakikalarında üçü kız, biri erkek olmak üzere dört bebek dünyaya geldi; ilk bebek Zeynep Hüma oldu.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 00:25
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 00:26
Elazığ Fethi Sekin'de Yeni Yılın İlk Dakikalarında 4 Bebek Doğdu

Elazığ Fethi Sekin'de yeni yılın ilk dakikalarında 4 bebek doğdu

3 kız, 1 erkek; ilk bebek Zeynep Hüma

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde yeni yılın ilk dakikalarında üçü kız, biri erkek olmak üzere dört bebek dünyaya geldi.

Yeni yılın ilk bebeği, anne Nida Karataş'ın 3 kilogram ağırlığında dünyaya gelen kızı Zeynep Hüma oldu. Aynı dakikalarda Sevda Çoban'ın 3 kilogram 100 gram ağırlığında dünyaya gelen kızı haberde Asya olarak yer aldığı kaydedildi; metnin diğer bölümünde ise aynı bebek için Ahsen ismi geçti. Bir diğer kız bebek, Özge Esmer'in bebeği Deniz olarak adlandırıldı. Ayrıca Arel adında bir erkek bebek de yeni yılın ilk bebekleri arasında yer aldı.

Anne Nida Karataş mutluluğunu, 'Bir kızım ve bir oğlum vardı, bu üçüncü çocuğum oldu. Hayırlı salih ve salihe evlatlar yetiştirmeyi düşünüyoruz. Devlete ve millete faydalı olmalarını istiyoruz. Allah'ım isteyen herkese nasip etsin. Çocuğum 3 kilogram ağırlığında ve ismini de Zeynep Hüma koyduk' sözleriyle paylaştı.

Anneanne Nadire Serinkaya (70) ise, 'Benim iki kız, iki oğlum var. 10 tane torunum var. Allah hayırlı yaşam nasip etsin. Daha bundan iyi bir his var mıdır. Bu yaşımda 10'uncu torun da geldi' diyerek duygularını ifade etti.

Sevda Çoban da, 'Çocuğum, kız çocuğu ve 3 kilo 100 gram olarak dünyaya geldi. Mutluyum. İsmi Ahsen olarak koyduk. Rabbim hayırlı evlat etsin' şeklinde konuştu.

Özge Esmer ise yeni yılın ilk bebeğini dünyaya getirdiği için mutlu olduğunu belirterek bebeğinin vatana ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ’NDE ÜÇÜ KIZ, BİRİ ERKEK DÖRT BEBEK...

FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ’NDE ÜÇÜ KIZ, BİRİ ERKEK DÖRT BEBEK YENİ YILIN İLK DAKİKALARINDA DOĞDU

FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ’NDE ÜÇÜ KIZ, BİRİ ERKEK DÖRT BEBEK...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bingöl Valisi Usta, yılbaşında Ekinyolu Jandarma noktasını ziyaret etti
2
Ordu protokolü 2026 yılbaşı gecesi görev başındaki personeli ziyaret etti
3
Ağrı Valisi Mustafa Koç'tan Yılın Son Gününde 112, Hastane ve Güvenlik Ziyaretleri
4
Çanakkale Valisi Toraman'dan Yılbaşı Ziyareti: Görev Başındaki Ekipleri Kutladı
5
Elazığ Fethi Sekin'de Yeni Yılın İlk Dakikalarında 4 Bebek Doğdu
6
Elazığ’da Yeni Yılın İlk Dakikalarında Dört Bebek: 3 Kız, 1 Erkek
7
İstanbul'da Isı Adaları Su Krizini Derinleştiriyor: Barajlar %17'ye Düştü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları