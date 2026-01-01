DOLAR
Ordu protokolü 2026 yılbaşı gecesi görev başındaki personeli ziyaret etti

Ordu Valisi Muammer Erol ve Büyükşehir Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 2026 yılbaşı gecesi polis, jandarma, sağlık ve itfaiye personelini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 00:12
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 00:12
Vali Muammer Erol ve Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler sahadaki ekiplerin yeni yılını kutladı

Ordu protokolü, 2026 yılbaşı gecesi görevi başında olan personelleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Ziyarette Ordu Valisi Muammer Erol ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler yer aldı. Protokole, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman da eşlik etti.

Heyet, şehir girişlerindeki polis ve jandarma uygulama noktaları, bir polis karakolu, Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezi, ildeki hastaneler ve Altınordu İtfaiye Grup Amirliği çalışanlarıyla bir araya geldi. Ziyaretlerde görev yapan personele başarı dilekleri iletilerek yeni yılları tebrik edildi.

Vali Muammer Erol, Dr. Mehmet Hilmi Güler ve diğer protokol üyeleri, hastanelerde yatan hastalara geçmiş olsun temennilerini iletirken, personellere görevlerinde kolaylık diledi.

HASTANE ZİYARETLERİ

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

