AFAD, Karabük'te Kemoterapi Hastasını 88 Paletli Araçla Hastaneye Ulaştırdı

Karabük'ün Yenice ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kemoterapi randevusu bulunan bir hasta, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye sevk edildi.

Müdahale ve ulaşım

Yenice ilçesine bağlı Çamlı köyü'nde ikamet eden ve kemoterapi tedavisi için randevusu bulunan hastanın nakli için bölgeden AFAD'a yardım talep edildi. İl genelinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Zorlu kış ve arazi şartlarını göz önünde bulunduran ekipler, 88 paletli araç ile harekete geçti. Karla kaplı köy yolunu paletli araçla aşarak hastanın evine ulaşan ekipler, hastayı güvenli şekilde alıp hastaneye sevk etti.

Yerel etki

Olay, bölgedeki yoğun kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilediğini gösterirken, ekiplerin zamanında müdahalesi hastanın tedavi randevusuna yetişmesini sağladı.

