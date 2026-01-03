DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.863.221,22 -0,18%

AFAD, Karabük'te Kemoterapi Hastasını 88 Paletli Araçla Hastaneye Ulaştırdı

Karabük Yenice Çamlı köyünde yoğun kar yağışında AFAD ekipleri, 88 paletli araçla kemoterapi hastasını evinden alıp hastaneye güvenle ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 13:09
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 13:38
AFAD, Karabük'te Kemoterapi Hastasını 88 Paletli Araçla Hastaneye Ulaştırdı

AFAD, Karabük'te Kemoterapi Hastasını 88 Paletli Araçla Hastaneye Ulaştırdı

Karabük'ün Yenice ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kemoterapi randevusu bulunan bir hasta, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye sevk edildi.

Müdahale ve ulaşım

Yenice ilçesine bağlı Çamlı köyü'nde ikamet eden ve kemoterapi tedavisi için randevusu bulunan hastanın nakli için bölgeden AFAD'a yardım talep edildi. İl genelinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Zorlu kış ve arazi şartlarını göz önünde bulunduran ekipler, 88 paletli araç ile harekete geçti. Karla kaplı köy yolunu paletli araçla aşarak hastanın evine ulaşan ekipler, hastayı güvenli şekilde alıp hastaneye sevk etti.

Yerel etki

Olay, bölgedeki yoğun kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilediğini gösterirken, ekiplerin zamanında müdahalesi hastanın tedavi randevusuna yetişmesini sağladı.

KARABÜK’ÜN YENİCE İLÇESİNDE KEMOTERAPİ TEDAVİSİ GÖREN BİR KİŞİ, YOĞUN KAR YAĞIŞI VE OLUMSUZ HAVA...

KARABÜK’ÜN YENİCE İLÇESİNDE KEMOTERAPİ TEDAVİSİ GÖREN BİR KİŞİ, YOĞUN KAR YAĞIŞI VE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE AFAD EKİPLERİ TARAFINDAN PALETLİ ARAÇLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI.

KARABÜK’ÜN YENİCE İLÇESİNDE KEMOTERAPİ TEDAVİSİ GÖREN BİR KİŞİ, YOĞUN KAR YAĞIŞI VE OLUMSUZ HAVA...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Akyazı'da Karaca Yola İndi: Karla Kaplı Karşılaşma
2
Tatvan'da gündüz kurt görüldü: Site güvenlik kamerasına yansıdı
3
Bolu Dağı'nda Gizli Buzlanma Uyarısı: Sürücüler Dikkat
4
Hasköy'de Araçlar Kar Altında Kaldı — Kar Kalınlığı 1–2 Metreye Ulaştı
5
Artvin'de Çığ Arama Çalışmaları Durdu: Bülent Gezer Hâlâ Kayıp
6
Kastamonu’da bozayı karda yürümeye çalışırken görüntülendi
7
Çermik'te Karla Mücadele Sonrası Bağlantı Yolları Ulaşıma Açıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları